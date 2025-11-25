¡Halló a su mamá fallecida en Google Street View Paraguay! Esta es la emotiva historia

El lunes pasado empezó a funcionar en Paraguay el servicio Street View de Google Maps, una herramienta que permite recorrer calles y avenidas de ciudades de todo el mundo mediante imágenes en 360 grados capturadas por vehículos equipados con cámaras especiales.

Los usuarios paraguayos comenzaron a experimentar con la función y no solo surgieron imágenes del pésimo estado de algunos puntos, sino también historias que llamaron la atención.

Una de estas historias positivas es la de Ara Cuevas, quien contó en redes sociales que encontró a su madre fallecida, inmortalizada en una de las imágenes tomadas por Google en julio de 2024.

“Una vez vi por acá que una persona le veía a su papá fallecido a través del Street View de Google. Siempre quise ver, pero en Paraguay no había Street View hasta hoy, cuando una vecina me avisa que sale mi mamá con su perro. La foto es de julio 2024 y ella falleció en setiembre en 2024”, publicó en su cuenta de X y su mensaje rápidamente se viralizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Google Street View ya funciona en Paraguay: recorré el país en imágenes de 360º

Una imagen emotiva

Cuevas comentó que se enteró del hallazgo gracias a una vecina y que sentir esa conexión inesperada con su madre la llenó de emoción.

En la imagen se observa a su madre, Stella Marys Insaurralde Aquino, acompañada de su perro y dos vecinos. La mujer falleció en septiembre del año pasado a los 65 años.

Una coincidencia captada por las cámaras de Google

Cuevas relató a ABC que la foto fue tomada frente a la casa de los vecinos de su madre, en el barrio Vista Alegre de Asunción. Según indicó, el registro corresponde a un día frío de julio del año pasado, considerando el uso de abrigos.

Resaltó que fue una “hermosa coincidencia” que justo en ese momento pasara el vehículo de Google, especialmente porque se trata de un callejón con escaso tránsito.

Además, mencionó que la captura coincidió con una de las charlas habituales -y sin horario fijo- que su madre mantenía con sus vecinos, una pareja de adultos mayores que aún reside en la zona.

Un recuerdo para siempre

“Había visto en años anteriores en X que una persona encontró a una persona cercana por Street View, pero en Paraguay no había, hasta que el lunes se activó y ayer cuando estaba en la oficina una vecina me avisa que mi mamá salió. Abro, reviso y empiezo a llorar porque justo dio la casualidad de que ella estaba en su actividad cotidiana, de salir al patio o hablar con los vecinos”, relató.

Lea más: Google Street View: curiosidades y desidia de Asunción capturadas en 360º

Ara contó que guardó una captura de la imagen en 360° como recuerdo de su madre.

También animó a otros usuarios paraguayos a explorar la nueva herramienta para descubrir posibles momentos valiosos que hayan quedado registrados por las cámaras de Google.