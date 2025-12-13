Viral: perdió su celular en España y ahora el GPS lo ubica en Paraguay

El influencer español cuyo usuario de Instagram es “Vasco Colombiano” compartió su historia a través de un reel. “En octubre perdió mi celular, un Iphone 15 Pro, en una discoteca de Bilbao”, relató.

Destacó que desde un principio inició el seguimiento a través del sistema de GPS del teléfono. En principio, apareció en la localidad de Bizkaia.

“Nosotros hemos estado haciendo un rastreo al celular y ahora me aparece en Paraguay”, detalló. Según las imágenes compartidas, estaría en la ciudad de San Lorenzo. Luego, según comentarios, se movilizó hacia Luque.

“Si tú encuentras algo y no lo devuelves, acá en España es hurto. Me río para no llorar, mi celular terminó viajando más que yo”, manifestó.

No descarta venir a buscar su teléfono en Paraguay

Agregó que esta situación guarda relación con la honradez, pues cree que la persona que encontró su teléfono directamente decidió no devolverlo. “Ya lo tengo ubicado, pero en Paraguay. No descansaré hasta encontrarlo. En cualquier momento voy a Paraguay y lo recupero”, dijo entre risas.

Muchos compatriotas comentaron invitándolo a visitar nuestro país. Otros lo invitaron a visitar las galerías del mercado, donde habitualmente aparecen celulares robados; mientras que algunas empresas vendedoras de esa marca se ofrecieron para asesorarlo en la búsqueda.