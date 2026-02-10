“Me identifico con un perro”: ¿quiénes son los therians y por qué son famosos en Argentina?

La conversación pública se expandió al punto de generar desconcierto y discusión entre adultos, especialistas y también dentro de espacios vinculados a la diversidad, al abrir preguntas sobre los límites entre expresión personal, salud mental y cultura digital.

Quiénes son y qué significa identificarse como therian

Quienes se identifican como therians afirman que no se trata de un juego ni de una performance. Explican que, en un plano identitario o espiritual, se sienten como un animal no humano —por ejemplo, perros, gatos, lobos o felinos, entre otros—, aunque subrayan que saben que biológicamente son personas.

El término therian proviene de therianthropy y se utiliza para describir a personas que experimentan una identificación profunda y persistente con un animal. Dentro de esta definición aparecen matices: algunos lo interpretan desde un componente psicológico y otros desde una dimensión espiritual o simbólica.

Diferencias con el furry fandom y matices dentro del fenómeno

Los therians suelen marcar distancia con el furry fandom, al que se asocia con lo lúdico, estético o artístico. En cambio, señalan que su vivencia es principalmente identitaria.

Dentro del propio grupo, las experiencias también varían:

Algunas personas describen “shifts”, es decir, cambios de percepción o estados en los que se sienten más cercanos a su identidad animal.

Otras aseguran vivirlo de manera interna, sin expresarlo corporalmente.

De forma recurrente, destacan que no creen ser literalmente animales ni buscan derechos legales como tales, sino respeto por lo que consideran una vivencia personal.

El crecimiento del tema se apoya en la exposición en redes y en comunidades digitales. En TikTok, Instagram y foros especializados, jóvenes argentinos relatan experiencias, hablan de una “conexión interna” con una especie animal y comparten distintas formas de expresión, como rituales, máscaras o collares.

Para algunos, se trata de una experiencia íntima; para otros, de una identidad que consideran que merece reconocimiento.

Polémica y debate público, incluso dentro de la comunidad LGBT

La expansión del término también trajo controversia. Algunas voces —incluso dentro de la comunidad LGBT— expresaron incomodidad o temor a que estas identidades sean utilizadas como argumento para deslegitimar luchas históricas por derechos sexuales y de género.

El debate se tensó entre quienes defienden la autoidentificación sin condiciones y quienes advierten sobre posibles confusiones conceptuales.

Qué dicen especialistas en salud mental

En el abordaje profesional, especialistas en salud mental suelen hacer una distinción puntual: identificarse como therian no es, en sí mismo, un diagnóstico ni una patología. El foco, señalan, debería ponerse en el bienestar de la persona y en evaluar si esa identificación genera sufrimiento o interfiere con la vida cotidiana.