Video: así son las series de “frutas infieles”, el fenómeno viral

Videos cortos pensados para verse desde el celular y como un dibujo animado son dos aspectos que caracterizan a estas “series” realizadas con IA. Estas utilizan “ingredientes” típicos de telenovelas: infidelidades, traiciones entre amigas, hijos ocultos, amnesias repentinas y giros dramáticos.

Sin embargo, su principal diferencia a lo acostumbrado a verse en la televisión es que no se utilizan actores ni requiere una enorme producción, sino, los “protagonistas” son frutas que hablan.

Y lejos de ser un fracaso o algo tomado como una broma, el fenómeno “explotó” en TikTok y hay un centenar de videos e historias bajo este mismo formato.

“Este contenido se volvió un nuevo vicio digital que crece sin parar”, menciona un artículo publicado el diario Clarín de Argentina.

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El “pionero” de las frutas

El fenómeno inició en Estados Unidos, donde un usuario de TikTok hizo una “versión” del reality show Love Island y lo transformó en “Fruit Love Island”, siendo este el pionero del formato viral.

En estos videos, las frutas ocuparon el lugar de los participantes humanos y protagonizaron romances, alianzas y traiciones entre ellos.

Pese al aparente intento de ser una sátira, el contenido empezó a viralizarse y, rápidamente, otros creadores copiaron la idea con IA, ya que el formato viral es rápidamente replicado con herramientas de inteligencia artificial a la que cualquier usuario podría tener acceso.

En español, una de las historias más populares es la de “Banana negra”, que se encuentra disponible en TikTok.

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