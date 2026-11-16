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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 07:16

¿Por qué parte del microcentro de Asunción se quedó sin luz esta madrugada?

Calle vacía con letrero 'D.G. DENTAL' visible, semáforo inactivo y ambiente urbano nocturno.
Una calle a oscuras este lunes en el microcentro de Asunción.Zuny Santos

Un representante de la Administración Nacional de Electricidad explicó la causa del apagón que se registró en horas de la madrugada de hoy en gran parte del centro de la capital.

Por ABC Color
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Gran parte del centro de Asunción registró una interrupción en el suministro de energía eléctrica en la madrugada y primeras horas de la mañana de este lunes.

En conversación con ABC Cardinal, Jorge González, director de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), explicó que el corte del suministro de electricidad se produjo debido a una explosión que se registró poco antes de las 4:00 en un puesto subterráneo de distribución de energía sobre la calle Cerro Corá, en el microcentro de la capital.

Esa explosión hizo saltar el sistema de protección de un transformador de la subestación de la ANDE en el Parque Caballero.

Lea más: ¿Qué pasó con los semáforos de Asunción? Un corte de energía los dejó fuera de servicio

González estimó que, entre 1.200 y 3.000 usuarios, principalmente en el microcentro de Asunción, pudieron ser afectados.

Reposición “paulatina” del servicio

El funcionario de la ANDE dijo que el transformador que dejó de funcionar ya fue puesto en servicio y afirmó que el suministro de energía está siendo normalizado “paulatinamente”.

Agregó que la del Parque Caballero no es la única subestación de la ANDE que alimenta al microcentro, ya que ese propósito también es cumplido por subestaciones como la Central, la de Sajonia o la de San Miguel.

Lea más: ANDE energiza nuevo transformador en La Victoria y reporta avances en Yguazú y Acaray

Sin embargo, señaló que la reposición de la energía al nivel de 23.000 voltios – la potencia del transformador que quedó temporalmente fuera de servicio – “es lenta” porque “hay que ir tramo a tramo”.

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