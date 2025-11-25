¿Cómo entrar en Google Street View?: guía práctica de cómo usar la app

Google Street View es una función integrada en Google Maps que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de calles y ubicaciones alrededor del mundo. Este recurso resulta esencial para la planificación de rutas, la familiarización con un destino y la exploración virtual de entornos.

A continuación, te presentamos una guía práctica y concisa para acceder a esta vista inmersiva directamente desde la aplicación móvil. Esta herramienta, con gran valor para la navegación y el turismo, amplió oficialmente su cobertura en Paraguay el pasado 23 de noviembre.

1. El primer paso: accedé a Google Maps

Para iniciar tu viaje virtual, lo primero que tenés que hacer bajar la aplicación Google Maps, instalarla o actualizarla en tu teléfono o tablet. Esta herramienta es el portal de entrada principal a la experiencia inmersiva de Street View. Si aún no la tenés, descargala desde la Google Play Store o App Store.

2. Ubicá y activá la capa de Street View

Una vez dentro de Google Maps, el siguiente paso clave es activar la capa que te permitirá ver la disponibilidad de Street View. En la parte superior de la pantalla de la aplicación, vas a encontrar un ícono con el símbolo de Capas (a menudo se representa como un cuadrado superpuesto). Tocá este ícono y se desplegará un menú de opciones. Dentro de este menú, seleccioná la opción Street View.

3. Identificá la cobertura azul en el mapa

Al seleccionar la capa de Street View, notarás un cambio inmediato en el mapa. Aparecerán unas líneas de color azul brillante que cubren calles, carreteras y, en ocasiones, senderos. Esas líneas azules son tu indicador: señalan con precisión todos los lugares donde la tecnología de Google ha capturado imágenes panorámicas de 360 grados y donde, por lo tanto, la función Street View está disponible.

4. Iniciá tu recorrido virtual

Para acceder finalmente a la vista inmersiva, simplemente tocá cualquier línea azul que te interese. Al hacerlo, el mapa se transformará instantáneamente en la vista a nivel de calle, permitiéndote “caminar” virtualmente y observar los alrededores como si estuvieras allí. Puedes deslizar el dedo por la pantalla para girar la vista o tocar las flechas direccionales para avanzar.

Es importante destacar que la expansión de esta funcionalidad es una excelente noticia para los usuarios en la región. Desde el pasado 23 de noviembre, Google Street View ha ampliado su cobertura en Paraguay, permitiendo a locales y turistas explorar con más detalle y profundidad ciudades, rutas turísticas y puntos de interés del país que antes no estaban disponibles en este formato.