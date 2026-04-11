Programando la envidia: la psicología del diseño de interfaces detrás del botón “Like”

Cuando Facebook popularizó el botón “Me gusta” a finales de la década de 2000, la promesa era simple: facilitar una respuesta rápida sin necesidad de escribir. La industria descubrió pronto que ese atajo expresivo era, en realidad, un potente mecanismo de retroalimentación.

El “Like” hace visible una aprobación que antes era privada y, sobre todo, la vuelve contable. En psicología social se sabe desde hace décadas que las personas se evalúan en comparación con otras. Las interfaces actuales no solo permiten esa comparación: la aceleran y la ordenan.

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El diseño ayuda. El contador de “likes” convierte la interacción en una métrica pública, fácil de escanear y de jerarquizar. El cerebro humano es especialmente sensible a los números porque simplifican la realidad: una foto con muchos “likes” se interpreta rápidamente como “mejor”, aunque la calidad sea subjetiva.

La comparación, entonces, deja de ser difusa (“parece que le fue bien”) y se vuelve una tabla mental (“le fue mejor que a mí”). A eso se suma el componente de recompensa. La notificación del “like” funciona como un pequeño refuerzo: llega de forma intermitente, a veces rápido y a veces no, lo que incentiva revisar una y otra vez.

Ese patrón —la expectativa de una recompensa variable— es conocido por su capacidad de generar hábito. El problema es que la misma lógica que engancha también expone: si el refuerzo no llega, aparece la lectura inversa.No recibir “likes” se percibe como rechazo, invisibilidad o fracaso, incluso cuando la causa real es tan banal como el horario de publicación o el funcionamiento del algoritmo.

Una competencia con versiones editadas

La envidia emerge cuando la plataforma pone a competir experiencias que no son comparables. Viajes, cuerpos, logros profesionales y rutinas domésticas comparten el mismo marcador. Un cumpleaños puede “valer” menos que un plato de comida bien fotografiado. Y la mayoría de usuarios no compite con la vida real del otro, sino con su versión editada: imágenes seleccionadas, filtros, encuadres, silencio sobre lo que salió mal.

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Algunas empresas han reconocido el costo emocional. Instagram experimentó desde 2019 con ocultar el conteo público de “likes” en ciertos mercados, en parte para reducir la presión social. Pero la métrica no desapareció: se desplazó, se hizo menos visible para el espectador y siguió disponible para el creador, para los anunciantes y para el sistema de recomendación.

El “Like” no es solo un botón: es una decisión editorial codificada en interfaz. Convertir la aprobación en número, hacerla pública y ubicarla en el centro del gesto social no es neutral.

En un entorno donde la atención es el negocio, el diseño que fomenta la comparación no es un accidente: es una estrategia. ¿Quién se beneficia cuando la autoestima se vuelve un indicador más en la pantalla?