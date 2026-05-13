Cómo activar “Tus Años en Modo Fiesta”, el nuevo resumen de Spotify

Spotify sumó una nueva función con sabor a aniversario. La plataforma de streaming presentó “Tus Años en Modo Fiesta”, una experiencia que recupera estadísticas de escucha desde el momento exacto en que el usuario se registró, a modo de retrospectiva personal similar a Wrapped, el informe anual que la compañía popularizó para resumir hábitos musicales.

De acuerdo con una guía publicada por Xataka Basics, la propuesta forma parte de las iniciativas por los 20 años de existencia de Spotify y está diseñada como un recorrido visual breve: ofrece menos métricas que las que pueden obtenerse con herramientas externas de terceros, pero apuesta por datos puntuales —y con carga emocional— como la primera canción reproducida o el artista más escuchado a lo largo de toda la vida de la cuenta.

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Qué información muestra: pocas métricas, pero muy “compartibles”

La experiencia está planteada como una historia que avanza paso a paso y concentra un conjunto reducido de estadísticas. Según Xataka Basics, estos son los datos principales que aparecen en el recorrido:

Fecha exacta de registro en Spotify: el primer dato que se muestra es el día en que se creó la cuenta, presentado como el “primer día” del usuario en la plataforma.

Total de canciones escuchadas desde el alta: la herramienta calcula el volumen acumulado de reproducciones a lo largo de los años, un indicador pensado para comparar y compartir.

Primera canción escuchada: el sistema propone un pequeño juego de elección entre cuatro opciones para “adivinar” cuál fue la primera reproducción; luego revela el tema correcto.

Artista más escuchado históricamente: además de identificar al artista top, la experiencia indica cuántos minutos se le dedicaron desde el inicio de la cuenta.

El diseño, describe el medio, no se organiza como un carrusel clásico de diapositivas navegables, sino como una única historia larga que va desbloqueando datos de forma progresiva con botones de interacción.

Entre ellos aparece un comando para avanzar al siguiente bloque, rotulado como “Próximo regalo”.

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La función más útil: una playlist con tus canciones más escuchadas “de siempre”

Más allá de las cifras, la herramienta incorpora un elemento práctico: una lista de reproducción automática con los temas más escuchados por el usuario a lo largo de toda su vida en Spotify.

Según Xataka Basics, cuando aparece esa pantalla el usuario puede guardar la playlist en su biblioteca mediante el botón correspondiente, lo que permite conservarla y volver a ella cuando quiera, como una especie de archivo musical personal construido por años de hábitos de escucha.

Cómo acceder: una web específica que abre la experiencia

El acceso no se hace desde un menú tradicional dentro de la app, sino desde una dirección concreta. El recorrido, explica Xataka Basics, se inicia entrando en:

spotify.com/20 desde el navegador.

A partir de ahí, el funcionamiento cambia según el dispositivo:

En el celular: la web permite abrir directamente la experiencia dentro de la app de Spotify.

En la computadora: se muestra un código QR para escanear con el teléfono y continuar desde el móvil.

Tarjetas para redes sociales: cinco formatos de diapositivas

La experiencia también está pensada para circulación social, una de las claves habituales de los productos tipo Wrapped. En su tramo final, indica Xataka Basics, el usuario puede elegir entre cinco diapositivas listas para compartir en historias de redes sociales.

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Las tarjetas incluyen, entre otras combinaciones:

la fecha de registro ,

el total de canciones escuchadas ,

la canción más escuchada (tal como la presenta la experiencia),

el artista top ,

y una diapositiva con todos los datos juntos.

Fuente: Xataka