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28 de junio de 2026 a la - 12:58

¿Estamos dejando de publicar en redes sociales? El auge de la interacción por DM

Concepto de comunicación por redes sociales.
Concepto de comunicación por redes sociales.Shutterstock

Cada vez más gente deja el post público en apps de redes sociales y se mueve a DMs, grupos y canales. La promesa es simple: menos presión, más privacidad y conversaciones útiles sin pelear con el algoritmo.

Por ABC Color

Del “posteo para todos” al “mensaje para los míos”

Durante años, la regla era publicar en abierto para existir en redes sociales. Hoy la dinámica se invierte: Instagram, TikTok, X y Facebook empujan formatos que terminan en conversaciones privadas; WhatsApp y Telegram absorben comunidades; y los “mejores amigos”, grupos y canales se vuelven la nueva portada.

Concepto de comunicación por redes sociales.
Concepto de comunicación por redes sociales.

La razón es práctica: el feed se volvió una plaza pública ruidosa. Entre recomendaciones algorítmicas, debates que escalan y la sensación de estar “actuando” para una audiencia indefinida, muchos usuarios prefieren el living: un chat donde el contexto está claro y la respuesta llega de verdad.

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¿Qué cambia para el usuario de redes sociales?

En público, la publicación busca alcance. En privado, busca coordinación, opinión o pertenencia.

Concepto de comunicación por redes sociales.
Concepto de comunicación por redes sociales.

Compartir un video por DM suele generar una conversación; publicarlo puede perderse entre scroll. También baja el costo social: en un grupo o chat, la gente pregunta, prueba ideas, manda una foto sin “producirla”.

Esto impacta en usos cotidianos: recomendaciones de lugares, compras (links, talles, precios), soporte entre amigos, organización de planes y hasta atención al cliente que migra a WhatsApp. La “interacción” deja de ser un like y pasa a ser una respuesta.

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La contracara: menos visibilidad, más fragmentación

El giro a lo privado tiene un precio: lo valioso circula pero no se encuentra. Si todo queda en chats, hay menos descubrimiento, menos archivo y menos señal pública de qué está pasando. Para creadores y medios, significa que el boca a boca ocurre en mensajes, difícil de medir y de recuperar.

Concepto de comunicación por redes sociales.
Concepto de comunicación por redes sociales.

En paralelo, también cambia la moderación: en abierto hay reglas y auditoría social; en privado, los límites dependen más de cada grupo y de herramientas como reportes, controles y cifrado.

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Preguntas frecuentes

Concepto de comunicación por redes sociales.
Concepto de comunicación por redes sociales.

¿Estamos dejando de publicar en redes sociales? No del todo: se publica distinto. Menos “post” permanente y más stories, reenvíos y mensajes.

¿Por qué crecen los mensajes privados? Por privacidad, fatiga del feed, necesidad de contexto y conversaciones más útiles.

¿Qué redes impulsan más este cambio? WhatsApp/Telegram por grupos y canales; Instagram/TikTok por el compartir a DMs y audiencias pequeñas.

La tendencia se nota en un detalle simple: muchas veces el contenido “importante” ya no se sube; se manda.