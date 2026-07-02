Riesgos cibernéticos: cómo proteger tus cuentas bancarias y celular

En los últimos tiempos se acrecentaron las alertas y denuncias por estafas digitales.

Es por eso que, a instancias de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), el especialista en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar encabezó un webinar sobre riesgo cibernético para el consumidor y brindó algunas claves para proteger la seguridad digital.

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El proceso de bancarización y la infraestructura

El especialista explicó que el aumento de fraudes digitales está vinculado al proceso de digitalización y bancarización impulsado desde la pandemia, “cuando se masificó” el uso de billeteras electrónicas y dinero digital en dispositivos móviles. Sin embargo, advirtió que este proceso no fue acompañado “por un fortalecimiento” de la infraestructura en sistemas de seguridad.

“No es lo mismo la seguridad de un banco que la de una cooperativa o una billetera electrónica. Los usuarios deben verificar qué nivel de protección ofrece cada aplicación”, detalló.

Gaspar reconoció que, si bien existe una “colaboración pasiva” por parte de algunas víctimas, también hay fallas estructurales en el sistema y en la respuesta de las entidades bancarias.

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Aconsejó exigir a las distintas entidades que les brinda un servicio que la autenticación sea de doble factor. “Esa acción hace difícil el trabajo de los ciberdelincuentes porque necesita un pin más para acceder a tu cuenta”, acotó

Contraseñas robustas y doble autenticación

De acuerdo con el especialista, es importante que las personas utilicen contraseñas seguras, de entre 12 y 15 caracteres, con letras, números y símbolos (alfanumérico), evitando datos personales como número de cédula, fecha de nacimiento o nombres familiares.

Asimismo, reiteró que es clave activar siempre la autenticación, ya que añade un paso adicional de seguridad ante intentos de acceso no autorizado.

También sugirió revisar con las entidades financieras las opciones de seguridad disponibles en el caso de las tarjetas bancarias, como límites de transacciones sin PIN (que generalmente el mínimo es G. 100.000) o el uso de tokens adicionales en operaciones de mayor monto.

El celular como punto crítico de seguridad

El experto advirtió que el teléfono móvil se convirtió en un elemento central de la seguridad digital, por lo que debe estar correctamente protegido. Añadió que no es porque te roben el teléfono que te puedan vaciar la cuenta, aunque si el dispositivo está desbloqueado el riesgo es mayor.

“El teléfono debe contar con bloqueo seguro, patrón o contraseña fuerte, o la biometría, como medidas básicas de seguridad”, apuntó.

Asimismo, recomendó evitar la instalación de aplicaciones de origen desconocido, nada de juegos piratas o páginas de contenido dudoso, y menos darle clic a cualquier link que te llegue.

SIM swapping y robo de identidad

Gaspar alertó sobre el crecimiento del delito conocido como SIM swapping, que consiste en la duplicación de una línea telefónica para acceder a cuentas digitales vinculadas al número de teléfono.

“A partir de ese acceso, los delincuentes pueden intentar ingresar a servicios como correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones bancarias mediante la recuperación de contraseñas”, sostuvo.

Por ello, enfatizó la importancia de proteger primero la identidad digital principal, especialmente el correo electrónico, que suele ser la clave de recuperación de múltiples servicios (WhatsApp, Facebook etc.).

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Denunciar siempre y evitar “ser cómplice involuntario”

El especialista también advirtió sobre los casos en los que los usuarios pueden ser utilizados como “intermediarios involuntarios en fraudes”, al recibir dinero y transferirlo sin conocer su origen.

En ese sentido, recomendó no realizar ninguna acción bajo indicaciones telefónicas o mensajes sospechosos y acudir directamente al banco y a las autoridades. “Lo único correcto es hacer la denuncia. No intentar resolverlo por cuenta propia”, subrayó.

Finalmente, instó a los usuarios a documentar todos los incidentes y exigir respuestas por escrito a las entidades involucradas, además de reportar los casos ante el banco, la Policía y Sedeco.