WhatsApp y su “reserva” de nombres de usuario

Durante los días finales de junio, WhatsApp comenzó a desplegar de forma gradual una de sus actualizaciones que va a permitir la implementación de “los nombres de usuario”.

Esta nueva función –como su propio nombre indica– tiene un objetivo fundamental: habilitar la comunicación entre personas con la idea de proteger o preservar el número telefónico, algo imposible previamente en el servicio.

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Nombre de WhatsApp: qué es y para qué sirve

Históricamente, WhatsApp, por su propia arquitectura, siempre dependía del intercambio de números telefónicos para establecer un contacto, a diferencia de otras redes sociales donde simplemente uno podía buscar la cuenta o perfil de otra persona.

Ahora, la nueva herramienta ya confirmada por Meta va a introducir, como una alternativa opcional, la posibilidad de crear un identificador único para la cuenta. En palabras simples, será un “@” acompañado del nombre que cada usuario cree, como se puede ver en X, Instagram, TikTok u otras.

Es importante aclarar la diferencia entre el “nombre visible” en la aplicación, que es el que se configura en cada perfil y puede repetirse infinitamente porque este no es único. Por su parte, el “nombre de usuario” sí será exclusivo y no va a poder duplicarse.

La cuenta de WhatsApp va a seguir necesitando un número de teléfono de base para funcionar, por lo que el nombre de usuario no reemplaza al número, pero este último permanecerá oculto al enviar mensajes, participar en chats grupales o realizar llamadas a personas que no tengan el número guardado previamente entre sus contactos.

Incluso en conversaciones que ya están en curso, si la otra persona no tiene el número, ese dato va a ser reservado y solamente será visto el nombre de usuario, según promete Meta.

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¿Cualquiera va a poder escribirme en WhatsApp?

Pese a la función que parecería dar más acceso a que cualquiera envíe un mensaje con solo saber el nombre de usuario, para mantener los estándares de privacidad, WhatsApp decidió no incorporar un directorio de búsqueda, como en otras plataformas.

Para que un tercero inicie un chat mediante esta modalidad, deberá conocer el nombre de usuario de forma exacta. Este dato podría ser facilitado si se comparte el mismo “@” en otras redes; sin embargo, nuevamente se prevé un filtro para evitar ser contactado de forma directa solo mediante el identificador.

Si uno desea proteger su número y evitar que cualquiera le escriba por el nombre de usuario, también se habilitará la opción de configurar una clave que deberá ser conocida por quienes buscan contactarte. Sin ese código, por más que sepan tu “@”, no se iniciará ninguna conversación.

“Esto puede ayudar a protegerte contra mensajes no deseados. Las personas que ya tienen tu número de teléfono o están en un grupo contigo no necesitarán tu clave para enviarte mensajes”, detalla WhatsApp.

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La reserva del nombre de usuario

Debido a que el despliegue completo de esta función se realizará por fases durante los próximos meses, es posible que para algunos ya se encuentre disponible la posibilidad de “reservar” su nombre de usuario.

Al reservar un nombre, este queda asignado a la cuenta y ninguna otra persona va a poder reclamarlo. Además, como una vía de “integración” para quienes buscan mantener la coherencia a lo largo de sus perfiles digitales, WhatsApp también va a permitir reclamar el mismo nombre de usuario que ya se utiliza en otros perfiles de servicios de Meta, ya sea Facebook o Instagram.