Por qué tu WiFi funciona lento solo en algunos dispositivos y qué podés hacer

Qué significa que la red vaya lenta solo en un equipo

En la práctica, significa que la conexión entre ese dispositivo y el router es el cuello de botella. Tu plan puede estar bien, pero ese equipo negocia peor velocidad, usa una banda más congestionada o queda penalizado por distancia e interferencias.

Las causas más comunes

Una de las más habituales es la diferencia entre 2,4 GHz y 5 GHz (o 6 GHz si tenés WiFi 6E).

Muchos televisores, impresoras y notebooks viejas se quedan en 2,4 GHz: llega más lejos, pero suele estar más saturada (vecinos, microondas, dispositivos IoT) y ofrece menos velocidad real.

Lea más: El primer virus para Windows cumple 33 años: así comenzó la guerra digital

También influye el estándar WiFi del equipo. Un teléfono reciente (WiFi 6/6E) puede aprovechar mejor el router que una notebook con WiFi 4/5, incluso en la misma habitación. Es como comparar una autopista moderna con una ruta angosta: ambos “llegan”, pero no al mismo ritmo.

Otra señal típica: el dispositivo lento empeora mucho al moverse. Ahí suele pesar la distancia, paredes o una mala ubicación del router. En redes mesh, además, puede fallar el “cambio de antena” (roaming) y el equipo queda enganchado a un nodo más débil.

Finalmente, hay causas “del propio dispositivo”: modo ahorro de energía, drivers desactualizados, VPN, o descargas/actualizaciones en segundo plano.

Lea más: ¿Qué pasa si nunca reiniciás la computadora? Claves para rendimiento óptimo

Qué podés probar en 10 minutos

Probá primero lo más directo: forzá el dispositivo a 5 GHz (si está disponible) separando nombres de red (por ejemplo “Casa-2.4” y “Casa-5”) o eligiendo la banda en el equipo.

Después, verificá lo básico con un test: compará velocidad cerca del router vs. donde usás el equipo. Si cerca mejora mucho, el problema es cobertura/interferencia, no el proveedor.

Lea más: Atajos de teclado poco conocidos que aumentan tu productividad

Si el equipo sigue lento cerca del router, revisá: actualización del driver WiFi (sobre todo en Windows), olvidá y reconectá la red, y probá cambiar el canal WiFi desde el router (en 2,4 GHz suele ayudar).

Si solo falla un dispositivo “viejo”, muchas veces la mejora real llega con un adaptador WiFi USB moderno o activando un modo de compatibilidad adecuado (sin mezclar configuraciones avanzadas que lo limiten).