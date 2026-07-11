Tecnología
11 de julio de 2026 a la - 06:00

¿Qué pasa si nunca reiniciás la computadora? Claves para rendimiento óptimo

Concepto de reinicio en la computadora.
Concepto de reinicio en la computadora.Tast Nawarat

Reiniciar tu computadora regularmente es esencial para mantener su rendimiento óptimo. Sin este simple gesto, el sistema acumula errores, consume memoria innecesaria y pone en riesgo la seguridad, afectando la eficiencia en entornos de trabajo remoto.

Por ABC Color

Si no reiniciás nunca, la computadora puede degradar rendimiento, postergar actualizaciones clave y arrastrar errores de programas y drivers. Reiniciar no “cura todo”, pero sí resetea procesos y libera recursos que el uso diario va dejando atascados.

Por qué se nota en el rendimiento: memoria, cachés y programas que no “se van”

Con días o semanas de uso continuo, algunos programas dejan partes cargadas aunque los cierres: consumen memoria RAM, se quedan en segundo plano o generan “fugas” que el sistema no recupera del todo.

El síntoma típico es una PC lenta sin motivo claro: tarda en abrir apps, el navegador se vuelve pesado y el ventilador trabaja más.

Concepto de reinicio en la computadora.
Concepto de reinicio en la computadora.

Una forma simple de pensarlo: cerrar una app es como cerrar una canilla; reiniciar es vaciar el tanque y volver a empezar con todo limpio.

Lea más: Qué pasa si usás el modo ahorro de batería constantemente en tu smartphone

Seguridad: reiniciar también activa parches

En Windows, macOS y Linux, muchas actualizaciones de seguridad y del sistema quedan “pendientes” hasta reiniciar. Eso significa que podés creer que estás actualizado, pero seguir usando componentes viejos hasta el próximo reinicio.

En contextos de trabajo remoto y home office, esto impacta directo en protección de datos y estabilidad.

Ojo con Windows: “Apagar” no siempre equivale a reiniciar. Con Inicio rápido activado, el apagado puede guardar parte del estado del sistema para iniciar más rápido, pero arrastrando problemas. El reinicio hace un arranque más limpio.

Lea más: ¿Qué pasa si cargás el celular toda la noche todos los días?

Errores que se acumulan: Wi‑Fi, impresoras y periféricos

Cuando un driver (por ejemplo de Wi‑Fi, audio o impresora) se queda en un estado incorrecto, el fallo puede persistir indefinidamente: desconexiones, periféricos que “desaparecen”, micrófono que no toma, Bluetooth inestable. Reiniciar obliga a recargar esos controladores y suele resolver lo que, de otra forma, se vuelve un dolor de cabeza recurrente.

Lea más: ¿Qué pasa si dejás el Bluetooth siempre activado en el celular?

¿Cada cuánto conviene reiniciar?

Para uso doméstico o de oficina: si usás la notebook o PC todos los días, reiniciar cada pocos días o al menos una vez por semana suele evitar la mayoría de los problemas típicos.

Si ves que el equipo se ralentiza, el Administrador de tareas muestra RAM alta sin explicación o hay actualizaciones esperando, el reinicio suele ser la primera prueba útil antes de “formatear” o gastar en hardware.