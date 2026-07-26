Más megapíxeles no siempre dan mejores fotos: qué mirar para elegir un celular

¿Qué significa “más megapíxeles” en un celular?

Un megapíxel es un millón de puntos en la imagen. Un teléfono de 50 MP puede registrar más detalle que uno de 12 MP, pero eso solo se nota si el resto del sistema acompaña: lente nítida, buen enfoque, estabilidad y luz suficiente. Si no, los “píxeles extra” capturan más ruido o se pierden por compresión y procesamiento.

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Por qué 12 MP puede verse mejor que 108 MP

En smartphones, el tamaño del sensor suele ser más determinante que la cifra de megapíxeles. En sensores chicos, meter muchos píxeles implica píxeles más pequeños, que suelen captar menos luz. El resultado típico: fotos nocturnas con más grano, menos rango dinámico y colores menos consistentes, aunque el número de MP sea alto.

Además, muchas cámaras de 48/50/108/200 MP no entregan esa resolución todo el tiempo: combinan píxeles (pixel binning) para crear una foto final de 12,5 MP o 16 MP con mejor luz y menos ruido. En la práctica, terminás usando una “foto de menos megapíxeles”, pero de mejor calidad.

¿Cuándo sí conviene tener más megapíxeles?

Sirven si tu uso real incluye recortar (crop) sin que se rompa el detalle, imprimir grande o sacar fotos en buena luz donde el sensor y la lente pueden aprovechar esa información.

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También ayudan a algunos “zooms” digitales que se apoyan en alta resolución para simular un 2x más usable, siempre que el procesamiento sea sólido.

Lo que más cambia la calidad de tus fotos (más que los MP)

Para elegir una buena cámara en un celular, suele pesar más:

Tamaño de sensor : a igual tecnología, uno más grande suele rendir mejor en interiores y de noche.

Estabilización (OIS) : clave para evitar fotos movidas y mejorar tomas nocturnas.

Óptica y enfoque : una lente mediocre puede “lavar” detalle aunque sobren megapíxeles.

Procesamiento (HDR, reducción de ruido, tonos de piel): define cómo se ve la foto que compartís.

Cómo leer una ficha técnica sin caer en la trampa de los megapíxeles

Si buscás “mejor cámara celular”, mirá muestras reales y reseñas comparativas, especialmente en noche, contraluz y video.

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En especificaciones, priorizá sensor, OIS y consistencia del HDR. Los megapíxeles suman, pero como complemento: no como garantía.