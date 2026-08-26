Rockstar Games lamenta nueva oleada de filtraciones del GTA VI

En un comunicado oficial publicado este miércoles, Rockstar Games se ha dirigido finalmente a su comunidad de jugadores tras más de una semana de intensa agitación digital. La compañía responsable de la célebre franquicia Grand Theft Auto admitió el impacto emocional que ha supuesto la filtración masiva de material de juego de su esperado título Grand Theft Auto VI, asegurando que resulta “desgarrador” para el equipo ver su trabajo expuesto de esta manera antes de lo previsto.

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La crisis comenzó el pasado 18 de agosto, cuando una serie de vídeos de baja resolución con marcas de agua y secuencias de gameplay —que mostraban mecánicas de combate, barra de resistencia y navegación por la ciudad de Leonida— comenzaron a circular de forma viral en redes sociales y plataformas de vídeo.

El debate: ¿Filtración real o manipulación con IA?

A diferencia de filtraciones pasadas, la nueva oleada estuvo rodeada de un intenso debate en foros y redes sociales. Durante los primeros días, analistas y miembros de la comunidad especularon abiertamente con la posibilidad de que gran parte del material fuera contenido falso generado mediante Inteligencia Artificial generativa o recreaciones sintéticas diseñadas para generar tráfico hacia plataformas de criptomonedas o estafas en línea.

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Sin embargo, la hipótesis del uso de IA como única causa se debilitó a medida que Take-Two Interactive (empresa matriz de Rockstar) comenzó a emitir reclamaciones por infracción de derechos de autor (DMCA) para retirar los vídeos de la red, una medida legal que solo procede cuando existe propiedad intelectual genuina involucrada. Al mismo tiempo, expertos señalaron que algunos grupos cibernéticos habrían mezclado fragmentos reales de desarrollo con campañas de desinformación infladas con IA.

Rumbo al lanzamiento de noviembre

A pesar de la turbulencia provocada por las filtraciones, Rockstar Games reafirmó que la ruta hacia el lanzamiento definitivo sigue en pie para el próximo 19 de noviembre. La empresa instó a los seguidores a no dejarse llevar por contenido fuera de contexto ni por spoilers preliminares, confiando en que el primer vistazo detallado de esta semana restablecerá el entusiasmo y la expectativa de la comunidad global de jugadores.