China acelera en IA y reduce a 3% la distancia con los modelos de Estados Unidos

La ventaja de Estados Unidos en los modelos de inteligencia artificial más avanzados se ha reducido de forma marcada durante este año. De acuerdo con un informe de Bloomberg Intelligence citado por la Deutsche Welle, los principales desarrollos chinos se encuentran ahora a apenas un 3% de sus equivalentes estadounidenses en pruebas de referencia, frente a una distancia del 15% registrada a comienzos de año.

El salto está asociado, en particular, al lanzamiento de Flash V4.1 de DeepSeek en septiembre. El modelo chino alcanzó el sexto puesto mundial en el ranking LiveBench durante el último mes evaluado, con una puntuación de 81,1. El primer lugar correspondió a Fable 5.1, de la empresa estadounidense Anthropic, que obtuvo 83,4 puntos.

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Una brecha que se redujo en pocos meses

LiveBench mide la capacidad de los sistemas de IA para responder preguntas y resolver tareas, acertijos y problemas de análisis. La diferencia entre DeepSeek Flash V4.1 y el modelo líder de Anthropic representa un recorte sostenido de la distancia tecnológica: en mayo, la brecha era del 9%, mientras que a principios de año alcanzaba el 15%.

Para Robert Lea, analista sénior de Bloomberg Intelligence, esta evolución abre la puerta a “nuevas ganancias de cuota de mercado” para las plataformas chinas. La mejora no solo refleja el desempeño de un modelo concreto, sino que apunta a una mayor capacidad de las empresas del país asiático para competir en un mercado dominado hasta ahora por compañías estadounidenses.

DeepSeek, Moonshot y Alibaba, las únicas chinas entre las líderes

Pese al acercamiento en los indicadores de rendimiento, la presencia china en la élite global sigue siendo limitada. Según el informe, solo tres compañías del país —DeepSeek, Moonshot y Alibaba— lograron situar modelos entre los quince mejores del mundo.

Moonshot, desarrolladora del modelo Kimi, y Alibaba forman parte de un grupo de empresas que busca ampliar la influencia tecnológica china en una industria estratégica. Sin embargo, la concentración de firmas estadounidenses entre los puestos más altos mantiene a Washington con una posición dominante, aunque cada vez más discutida.

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Lea señaló que el avance de China plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de la supremacía tecnológica estadounidense en inteligencia artificial. La competencia ya no se limita a la publicación de nuevos modelos: abarca capacidad de cómputo, acceso a infraestructura, adopción comercial y dominio de estándares en una tecnología con impacto económico y geopolítico.

La IA, un nuevo frente entre Washington y Pekín

La aceleración china ocurre en medio de una rivalidad cada vez más explícita entre las dos mayores potencias. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo el mes pasado que “quien gane la carrera de la IA, gana”, y rechazó frenar el desarrollo de esta tecnología ante el riesgo de que China adelante a Estados Unidos.

Tras una reunión reciente entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Washington, ambos gobiernos acordaron crear un canal bilateral de comunicación para abordar incidentes vinculados a la inteligencia artificial. También respaldaron el uso del término “superinteligencia” para referirse a esta tecnología.

El entendimiento no elimina la competencia, pero muestra que el rápido desarrollo de sistemas cada vez más capaces ha introducido también una dimensión de gestión de riesgos. Mientras las empresas disputan posiciones en los rankings internacionales, las dos potencias buscan evitar que la carrera por la IA derive en incidentes sin mecanismos directos de contacto.

Fuente: Deutsche Welle