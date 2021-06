Paraguay, sin plan B en renegociación de Anexo C, según asesor técnico

El Ing. Guillermo López Flores, actual asesor técnico del equipo negociador para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, criticó duramente a las autoridades del Gobierno por no contar con un “plan b” para la renegociación de este punto tan importante para el futuro de la binacional. El experto indicó que nuestro país se tuvo que haber preparado, por lo menos quince años antes, para definir qué se hará con la energía excedente y no ahora, que ya estamos “en medio de la carrera”.