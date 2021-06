Vacunación podría suspenderse si no llegan dosis el fin de semana

“El calendario de vacunación no se verá interrumpido esta semana”, dijo el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Sin embargo, las dosis disponibles están sumamente ajustadas y para la semana entrante no se podría bajar el rango de edad a inmunizar si no llega a nuestro país un lote de dosis anticovid el fin de semana.