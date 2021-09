Vecinos denuncia inacción policial

Vecinos del barrio San Francisco de Asunción manifestaron estar cansados de ser avasallados por delincuentes, adictos y personas violentas en el lugar. Esto luego de la pelea con machetes entre dos hombres en la vía pública. La policía señala que la gente no hace su denuncia y lamenta que los agentes que le fueron “sacados” no le fueron repuestos. Si bien cuentan con cámaras del 911, no dan abasto dicen desde la policía.