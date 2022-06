Salud: sin reactivos para detectar viruela del mono

El laboratorio central del MSPyBS aún no cuenta con reactivos para toma de muestras para diagnosticar en el Paraguay si una persona está o no infectada con la viruela del mono, una enfermedad que está en expansión en la región. Si bien se cuenta con los equipos necesarios, los insumos que serán proveídos por la OMS/OPS recién llegarían a nuestro país la próxima semana. Es por eso que pasada casi una semana, las autoridades sanitarias aún no han podido confirmar o descartar esta enfermedad en el primer caso sospechoso reportado en nuestro país