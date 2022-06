Diferentes modalidades para empresas

Pese a que de cierta manera se flexibilizan las exigencias y se agregan modalidades de pago, para el viceministro de Transporte, Victor Sanchez, no implicará más egresos para el fisco. En 2020, lo desembolsado en este concepto fue US$ 10 millones y fue el doble en 2021, en solo dos de los tres trimestres. Todavía no se tiene reporte del pago total.