Video: Piden informe de auditoría contable del PLRA

Según el ex senador liberal, Juan Bartolomé Ramírez, el directorio del PLRA no respondió a un pedido de informe sobre la situación financiera de la institución. Por tal motivo, el dirigente partidario, adelanta que volverá a insistir y si no hay contestación, recurrirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral.