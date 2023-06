Video: ¿Yamy Nal renunciará a Cruzada Nacional?

La senadora electa Norma Aquino Luraghi, más conocida como Yamy Nal, anunció este lunes la posibilidad de renunciar al Partido Cruzada Nacional. En un comunicado publicado en sus redes sociales, dio a entender que la eventual decisión obedece a peleas internas en la nucleación política. “Uno no puede estar en un lugar donde no entiendan que sos un plus, tu trayectoria, todo tu sufrimiento y tu preparación” dijo la legisladora electa en su cuenta de Facebook.