Estacionamiento tarifado: A pedido de los “no asuncenos” no rescindirán contrato

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció públicamente que ya firmó la orden de trabajo para la implementación del estacionamiento tarifado, pero agregó que esta no se hace efectiva aún. La decisión de no enviar la orden de trabajo se da debido a que el ejecutivo municipal está aguardando que la iniciativa popular mediante la cual 9.000 asuncenos firmaron su oposición a que se implemente el estacionamiento tarifado mientras no haya un sistema de transporte público de calidad, sea tratado por la Junta Municipal.