Video: Procesan a esposo de jueza Norma Salomón que habría extorsionado a víctima de violencia familiar

“Yo me fui a pedirle auxilio a la doctora Salomón, ella nunca hizo nada, siempre le dio medidas que no corresponden a mi agresor”, expresó Pamela Núñez, denunciante. El Abg. Farid Gustavo González Ledesma, esposo de la jueza de Capiatá Norma Salomón, pidió a una víctima de violencia familiar la suma de G. 30 millones para conseguir la prisión preventiva de su ex pareja y victimario, según resalta la imputación fiscal. El letrado habría incluso amenazado a la mujer que su vida correría peligro si no entregaba la suma exigida