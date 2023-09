Video: Ministerio de Salud clausura local de estética y suspenden comercialización del PMMA

‘’En los registros del Ministerio no obra que esa clínica con ese nombre este habilitada’', expresó el abogado Luis Velázquez, director general de Control de profesionales, Establecimientos y Tecnología de Salud. Las conocidas como Doctoras Barbies no podía aplicar esta sustancia, no solo porque está prohibida para uso estético, sino a su vez porque ambas son odontólogas, según registros de Salud. A partir de este caso es que DINAVISA sacó de circulación el metacrilato. Además intervinieron la Clínica en Ciudad del Este.