Video: falta de agua azota a comunidades del Chaco

En comunicación con el sacerdote Cristóbal Acosta, parroquia San Eugenio de Tte. Irala Fernández. . “Estoy yendo a Asunción. No sé ni para qué voy pero voy buscando ayuda. Teníamos planificado un pre congreso sobre medioambiente el fin de semana. Le escribí al ministro del Ambiente y no me respondió. Ya suspendimos la actividad”, expresó.