Economista: deben reconsiderar aumentazo

Al no existir una política salarial que ordene y genere previsibilidad dentro del Estado, las propuestas de aumento salarial para el Ejecutivo y para los diputados y senadores a partir del 2024, no son razonables frente a tantas otras prioridades y urgencias que enfrenta ahora el Paraguay, señaló el economista y exministro de Hacienda, César Barreto. Además no condice con el discurso de austeridad que ensayó el gobierno, lamentó.