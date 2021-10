Anuncian nueva edición del Asuncionico, que tendrá lugar en dos fechas el 22 y el 23 de marzo

La jornada del martes 22 tendrá como cabezas de cartel al grupo estadounidense de rock Foo Fighters, encabezado por el ex integrante de Nirvana Dave Grohl, en la que será la primera presentación de ese grupo autor de éxitos como All my life o The best of you en Paraguay. El miércoles 23 de marzo se llevará a cabo la segunda jornada del festival, que tendrá como artista principal a la cantante estadounidense Miley Cyrus, que hará su segunda presentación en Paraguay once años después de su primer show en el país, en 2011.