¡Ya tenemos la ‘‘milanesa Tiríka’'!

La última semana de la XII edición de los Juegos Suramericanos ASU 2022 está llegando a su fin, no así el fanatismo hacia la mascota oficial, Tiríka. La sensación que generó es tan grande que se puede apreciar en las personas que no dejan de hablar de él. Ya vimos de todo: peluche, alcancías, pedido de noviazgo, etc. Y en esta tirikamanía, no podía faltar la comida. Ahora apareció ¡la milanesa Tiríka! El “Rey de las milanesas”, Christian Franco, hizo una flor de milanesa con forma del rostro de la popular mascota de los Juegos ASU 2022.