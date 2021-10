¿Cómo protegemos a nuestros niños en Facebook?

Estos son algunos tips que todo adulto debe manejar para mantener bien controlados a nuestros niños de la red social facebook: controlar los mensajes que envían y reciben; preguntar por los desconocidos que tiene como amigos; chequear las páginas que siguen y dan like; verificar las aplicaciones y juegos vinculados; cuidar que no ingresan a links no seguros. Todos los detalles, con nuestro periodista Brian Cáceres.