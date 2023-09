Estudio del PGN 2024: los aumentos pretendidos por universidades nacionales

La UNA tiene asignado este año un presupuesto de más de G. 1,5 billones (US$ 215,8 millones) y para el próximo año se prevén G. 1,6 billones (US$ 217,4 millones), lo que implica un leve incremento de G. 12.140 millones (US$ 1,6 millones), variación que equivale a 0,7%. Conversamos sobre esto con el presidente del gremio de docentes, Emilio Aquino.