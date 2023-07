Video: Pacientes oncológicos se reunieron con el futuro ministro de Salud

Las polémicas declaraciones del futuro ministro de Salud, Felipe González, ya provocaron la reacción de algunos pacientes oncológicos, que no tomaron sus palabras con mucho agrado. “Él (Felipe González) me explica que algunas de sus declaraciones fueron sacadas de su contexto real, que la situación no es así como se presenta”, Juana Moreno, vocera de Apacfa.