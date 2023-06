Video: Faltante de medicamentos oncológicos en IPS

Asegurados del IPS que padecen de cáncer están desesperados porque hace semanas no pueden someterse a la quimioterapia porque no hay en stock un medicamento llamado Pemdrolizumab. La droga es muy costosa y hasta el momento las autoridades de la previsional no dieron ninguna respuesta a los asegurados.