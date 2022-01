El increíble laberinto verde de 4 mil metros cuadrados para perderse en el Chaco Central

“La idea del laberinto surgió de varios viajes que hacíamos con mis padres de niña y siempre cuando viajábamos a una ciudad averiguábamos si había estos tipos de laberintos. Llegamos a conocer varios en Argentina, en Chile y Brasil, pero no en Paraguay. Mi mamá soñaba con tener uno, pero como vivíamos en Asunción no había lugar (...) Cuando me casé me mudé a una aldea a siete kilómetros de Filadelfia y como había mucho espacio comenzamos a desarrollar la idea de hacer un laberinto”, dijo Sylvia Wiens, dueña del lugar junto con su esposo Thomas Wiens. El sitio se perfila como un destino de turismo interno en el Chaco paraguayo.

No existe registro de un laberinto verde de esas características en Paraguay, por lo que este sería el primero de su clase, sobrepasando incluso en tamaño a otro ubicado en Argentina, con 3.100 metros cuadrados de dimensión.

“El laberinto actualmente tiene 4.000 metros cuadrados en total. Con mi esposo hicimos el diseño a mano, luego buscamos el lugar correcto y comenzamos plantando unas plantitas, pero al principio no funcionó. Luego de muchos intentos y tras siete años de intentarlo, ahora va teniendo de a poco la altura suficiente, aunque en algunas partes falta crecer aún un poco”, dijo Sylvia.

Con respecto al tipo de planta utilizada, es un arbusto muy común en el Chaco llamado “Pilcomayo”, el cual no necesita de tanta agua para sobrevivir. Al principio, Sylvia y su familia plantaron 2.000 mudas para lograr cubrir el diseño y ahí el riego tuvo que ser constante los primeros meses. En cuanto al mantenimiento, expresó que ahora prácticamente no necesita ser regado excepto algunas partes en donde también están abonando el suelo.

Cuánto cuesta entrar al laberinto y cómo llegar

Entre los planes a futuro está también construir una pequeña terraza para poder apreciar la vegetación desde una cierta altura, donde se podrá ver en mayor perspectiva el diseño del laberinto. El costo de la entrada es de G. 10.000 por persona. Los niños de hasta 5 años entran gratis y se solicita ir con zapatos cómodos, quepis y agua para recorrer a gusto el lugar, que estará abierto todos los domingos del mes de enero desde las 17:00 hasta las 19:00.

El laberinto va a estar abierto todo enero, pero cuando las plantas crezcan más se podrá visitar de forma permanente.

El laberinto está ubicado en la Colonia Fernheim, específicamente en la aldea 7 llamada Schoenwiese, donde habrá un cartel que señalice el sitio.