Crisis golpea al carnaval alemán, que sufre escasa venta de entradas

Y esto ocurre a pesar de que los fans podrían finalmente tomarse revancha tras dos años de pausa obligada de esta celebración a causa del coronavirus. La venta de tickets para la temporada que comienza el viernes 11 de noviembre marcha con lentitud.

Muchos prefieren esperar, y las asociaciones reaccionan con preocupación. “Hasta ahora vendimos alrededor de un 25 a 30 por ciento menos de entradas que antes de la pandemia”, afirma el presidente de la tradicional asociación de carnaval “Nippeser Burgerwehr”, Michael Gerhold.

“La gente no sabe qué costos se le sumarán a causa de la inflación y la crisis energética”, advierte Gerhold, y agrega que el temor al coronavirus también sigue siendo un freno.

“Por eso, mucha gente decide claramente más a corto plazo si comprará entradas. No estamos demasiado acostumbrados a eso”, admite.

Carnaval alemán con 90 eventos

La asociación de carnaval “Roten Funken” de Colonia, que celebrará su 200 aniversario, planea unos 90 eventos hasta el Miércoles de Ceniza. Entre los más tradicionales, algunos tienen entradas prácticamente agotadas, aunque en el caso de otros resulta más difícil, afirma el portavoz Günter Ebert.

Las ventas anticipadas para las fiestas fueron más bien lentas hasta ahora. Al final, el portavoz espera que se venda entre un 10 y un 15 por ciento menos de entradas. Eso cubriría, justo, prácticamente todos los gastos.

Ebert señala que las grandes asociaciones como “Roten Funken” pueden llegar a hacer frente a cifras rojas. Pero para las sociedades más pequeñas, que carecen de reservas, esta situación directamente puede poner bajo amenaza su existencia.

Un sondeo del comité organizador del Carnaval de Colonia entre sus 140 miembros arrojó que alrededor del 80 por ciento de las asociaciones participantes deberán hacer frente a drásticas caídas en sus cifras de preventa.

Entradas para el carnaval alemán

Se verifican en especial fuertes retrocesos en los eventos para los cuales normalmente clientes de empresas adquieren grandes lotes de tickets.

“Esto en parte desaparece por completo”, dice el presidente del comité organizador, Christoph Kuckelkorn. Justamente las grandes empresas son muy cuidadosas por el coronavirus o debido a retrocesos en sus beneficios.

Kuckelkorn puntualizó que algunos eventos individuales ya fueron cancelados. Sin embargo, esto no es fácil de implementar: “Las salas y los artistas ya fueron contratados de manera vinculante hace dos años”.

Actualmente se están realizando los contratos para 2024. Debido a la difícil situación, se acordó de manera excepcional un derecho para que las asociaciones presenten una renuncia hasta marzo del año próximo.

Tristes cancelaciones

El comediante Bernd Stelter, desde hace más de 30 años uno de los principales oradores en el Carnaval de Colonia, se muestra preocupado sobre todo por las consecuencias sociales.

“Si las asociaciones de carnaval quiebran, eso sería una catástrofe para los voluntarios. Las asociaciones proporcionan contactos sociales y brindan mucho”, asevera.

A la vez, cuando se cancelan eventos, esto resulta dramático especialmente para muchos grupos de danza infantiles y juveniles. “Durante dos años no pudieron presentarse. Si esto no vuelve a funcionar ahora, los jóvenes no participarán más”, teme Stelter, de 61 años.

Explicó que, en su caso, las cancelaciones resultan tristes, pero no lo llevarán a la ruina.

El comité organizador y las asociaciones se proponen ahora incrementar la publicidad para estimular la venta de entradas. El presidente Kuckelkorn ve en la crisis asimismo una oportunidad de repensar los formatos de los eventos y reorganizarlos.

“Es importante también y justamente en estos tiempos poder reírse y divertirse”, subrayó el comediante Stelter. “Por eso, la gente debería decir, ‘voy allí y renuncio a otra cosa’”, propuso.