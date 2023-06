Diez distritos de Paraguarí ofrecen atractivos para el turismo interno en familia

Cada distrito del departamento de Paraguarí dispone de atractivos que forman parte del circuito de turismo interno, que la familia tiene como opción para recorrer en las vacaciones de invierno que se aproxima. Así también, pueden conocer la historia de los pueblos, su gente, su artesanía y sus principales sitios turísticos.

Yaguarón

En ese sentido, en el portal del turismo interno de Paraguarí, está Yaguarón conocida como la “Capital de Turismo” y la “Ciudad de los mitos y leyendas”. En dicho municipio se puede visitar el emblemático templo San Buenaventura, los museos históricos Gaspar Rodríguez de Francia, Museo de la Memoria, creado en homenaje a los Héroes de la Guerra del Chaco(1932-1935), Museo Tava Jaguarú, ubicado en la cima del Cerro Yaguarón y el Museo Ramón Bogarín Arámbulo.

Paraguarí

En la capital departamental, Paraguarí, su potencial turístico constituyen sus recursos naturales. Los turistas tienen la alternativa de visitar el Cerro Hú, desde el sitio se puede apreciar la naturaleza y serranía que rodea a este distrito como el cerro Santo Tomás, Cristo Redentor, Cerro Perö. Además, cuenta con el sitio histórico Cerro Mbaé, donde se libró la batalla de Cerro Porteño o batalla de Paraguarí, el 19 de enero de 1811.

Sapucai

La ciudad de Sapucai guarda en su interior una historia que marcó en su momento el desarrollo del distrito con el funcionamiento del taller de trenes.

En dicho lugar se mantiene intacta la ex estación ferroviaria Carlos Antonio López; cuenta con un museo y el taller recuperado donde se fabricaba las piezas, repuestos para los trenes. Además se puede apreciar la ex Villa Inglesa donde vivían los operarios ingleses de la ex estación del tren.

Pirayú

En la ciudad de Pirayú también se puede apreciar la ex estación del tren y a un costado están los vagones estacionados. En el sitio, las artesanas de ponchos y los artistas plásticos, exponen sus productos.

En el Campamento Cerro León se encuentra el museo histórico. En dicho lugar en marzo de 1964 se estableció un cuartel provisorio con 180 pabellones con 30.000 hombres que lucharon en la Guerra de la Triple Alianza.

De este recinto solo quedó dos pabellones, en su interior se puede apreciar el ataúd del general Eduvigis Díaz, mobiliarios antiguos, proyectiles, retratos de los héroes de la Guerra Guasu y mapas de las principales batallas.

Carapeguá

Otra localidad del noveno departamento que tiene su encanto y sus atractivos es Carapeguá. Aquí está el Mocito Isla, donde las personas realizan su aventura cruzando unos 850 metros de travesía en canoa o cachiveo, desde el puerto Caapucumí hasta la isla ubicado en medio del pantanal del lago Ypoá. El costo es de G. 20.000 por persona. En la isla se puede disfrutar de una naturaleza envidiable, como la vegetación el campo libre de contaminación y ruido.

Además dispone de una cabaña rústica disponible para una familia. También se puede conocer el área protegida Cerro Bogarín, ubicado a 89 kilómetros de Asunción.

Desde el lugar se puede apreciar las serranías de las comunidades aledañas. Y de paso pueden adquirir las diversas artesanías, colchas, hamacas, ponchos o manteles.

Acahay

En Acahay se cuenta con el área silvestre protegida, que fue declarado bajo la categoría de Monumento Natural Macizo Acahay, según Decreto N° 13.682 del 29 de mayo de 1992, abarcando unas 2.500 hectáreas. Desde la cima se puede observar la naturaleza que rodea al lugar.

Roque González de Santa Cruz

La ciudad que lleva el nombre del primer santo paraguayo, San Roque González, ofrece como alternativa de turismo el Parque Ecológico Paso Carreta, ubicado a 12 kilómetro del casco urbano en la compañía Mbocayaty.

Los que llegan a esta localidad pueden disfrutar del salto y la cascada Ytororó; además pueden realizar senderismo, descubrir la piedra equilibrista, y la caída de dos brazos de agua que llega al arroyo. Se puede realizar recorrida a caballo y disfrutar de la exuberante vegetación.

Quiindy

La ciudad de Quiindy ofrece el legendario Lago Ypoá. Anteriormente se llegaba por el acceso a la estancia Ypoá, actualmente cuenta con un acceso directo. Se ingresa por un camino que se encuentra a la entrada a la ciudad. A orillas del lago se puede apreciar las mejoras realizadas este año.

Cuenta con un muelle, letras corpóreas y desde la orillas del lago se puede apreciar las diferentes islas que rodean al parque nacional. También dispone de artesanía de pelotas, que es la principal fuente de trabajo de los pobladores.

Ybycuí

El Parque Nacional La Rosada es la carta de presentación de Ybycuí. Cuenta con una extensión de 5.000 hectáreas, funciona desde 1975 y se puede encontrar una maqueta que muestra lo que fue la estructura de la fundición de hierro antes de ser destruida. La réplica de madera del Cañón Cristiano, que fue fabricado en 1868 con hierro y campanas de bronce de las iglesias del Paraguay.

Dicho lugar fue atacado por las fuerzas uruguayanas en 1969, durante la Guerra de la Triple Alianza, en el lugar se fabricaban armamentos para la guerra. Se preparó el Cañón Cristiano con las campanas de bronce que habían donados las parroquias del departamento.

Caapucú

La ciudad de Caapucú es otro de los distritos que cuenta con atractivo histórico y natural como el Museo Oratorio Casa Cabañas, un legendario sitio conocido también como “Oga Guazú”, que está a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias. Cuenta con una superficie de 6,136 metros cuadrados. Está ubicado en el km 154, Ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López.

Durante la revolución comunera, José de Antequera y Castro, situó allí sus baterías para enfrentar el ejército de indios misioneros de Baltasar García Ros y en sus cercanías tuvo lugar, en agosto de 1724, una cruenta batalla entre comuneros y realistas. Se pueden apreciar las imágenes sacras y el oratorio construido a base de piedra que permanece intacta.

Para los que gustan realizar travesía en canoa, lancha o realizar pesca deportiva pueden llegar hasta las costas del río Tebicuary, conocida como playa Punta Arena, que forma parte del atractivo turístico que ofrece este distrito.