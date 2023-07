Cómo sacar el mayor provecho de las vacaciones

Apagar la laptop, meter el traje de baño en la maleta, cerrarla...¡y listo! Parece fácil, pero no lo es. No basta con cambiar el escritorio por la playa para garantizar una buena recuperación. Por más que uno se vaya de vacaciones, ciertos pensamientos siguen dando vueltas en la cabeza. Por no mencionar que puede ser que la jefa llame durante el receso o que la propia pareja tenga una idea distinta de las vacaciones, lo que puede causar un conflicto.