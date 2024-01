Florianópolis: explican por qué las aguas de Ilha do Campeche son tan cristalinas

El geógrafo Aracídio de Freitas Barbosa Neto indica que múltiples factores contribuyen a la transparencia del agua en la hermosa Ilha do Campeche de Florianópolis. Una clave está en la escasa influencia fluvial en la región; muy pocos ríos desembocan cerca, siendo el más cercano el río Sangradouro, que fluye en dirección a Praia do Matadeiro y no perturba las aguas de la isla.

Incluso el canal de Barra está lo suficientemente lejano para no afectar la calidad del agua entre la Praia da Armação y la Praia do Campeche, menciona el geógrafo.

Las corrientes marítimas y su papel fundamental

Las corrientes marinas también juegan un rol vital en la preservación de la claridad del mar. La configuración geográfica de la isla permite que estas corrientes sean largas y, por ende, no arrastren sedimentos que podrían enturbiar el agua. Esta circunstancia además influye en la cálida temperatura oceánica de la zona.

No obstante, la Ilha do Campeche no es la única con estas características en Santa Catarina. Otras playas, como en Governador Celso Ramos y la Playa Caixa D’Aço, presentan condiciones similares que favorecen la transparencia del agua.

Imágenes capturan la belleza de la Ilha do Campeche

La Ilha do Campeche ofrece un escenario perfecto para la fotografía. Familias disfrutan de su tiempo en la playa, la vegetación nativa se mantiene intacta, y los senderos invitan a la exploración, siempre bajo la supervisión del Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). La isla es reconocida por su ambiente tranquilo y familiar.

La gastronomía local se puede disfrutar en lugares como el Bar do Bacalhau, donde trabajadores y turistas se encuentran y donde incluso personal como Ray, un camarero paulista, lleva el amor por la ilha tatuado en la piel, informó la NSC Total de Brasil.

El Turismo y la Cultura Local de la Mano

Los visitantes pueden llegar a la isla mediante embarcaciones y aprovechar el clima ideal para la práctica de deportes o simplemente para relajarse y disfrutar del sol. Además, se llevan a cabo actividades de buceo, para conocer la diversa fauna marina.

También la presencia de roderos que recorren libremente la isla llama la atención de los visitantes.

La isla no solo es opción para escapadas de turismo sino que también es un lugar vital para la economía de aquellos que dependen de la industria turística durante la temporada alta.

El reconocimiento continúa creciendo

La Ilha do Campeche se destaca como uno de los lugares imperdibles en un viaje a Florianópolis. A medida que la publicidad se incrementa y la isla gana fama como el “Caribe Catarinense”, el interés se multiplica, y las visitas de los turistas continúan en ascenso, todos ávidos por experimentar esa claridad marina que hace del lugar un paraíso acuático.