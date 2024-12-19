Estos son los peajes que tenés que pagar si vas en auto a las playas Brasil

Uno de los gastos importantes a tener en cuenta para viajar en auto a Brasil son los peajes. En total, incluidos los de Paraguay y Brasil son una decena al menos hasta los puntos más visitados por los paraguayos, que son las playas de Balneario Camboriú, Bombinhas y Florianópolis.

Desde Asunción hasta Ciudad del Este por la ruta PY02 hay cuatro peajes, dos administrados por Rutas del Este S.A. y dos por la empresa Tape Porã. Para atravesarlos, de ida y vuelta, en total los vehículos livianos pagarán G. 128.000 y los vehículos livianos con acoplado G. 220.000.

Estos son los puestos de peaje por los que se pasa en la Ruta PY02 de Paraguay, saliendo de Asunción o ciudades de Central:

Puesto de peaje de Ypacaraí : G. 15.000 para vehículos livianos. Se paga de ida y vuelta

MOPC, peaje de Nueva Londres : G. 15.000 para vehículos livianos, ida y vuelta

Tape Porã, peaje de Dr. Juan Manuel Frutos : G. 17.000 para vehículos livianos, ida y vuelta

Tape Porã, peaje Minga Guazú: G. 17.000 para vehículos livianos, ida y vuelta

Puestos de peaje en Brasil

Una vez hecho el papeleo correspondiente en el puesto de migraciones que se encuentra entre Ciudad del Este y la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y cruzado el puente de la amistad, hay en total 6 puestos de peaje en la ruta BR 277, según la aplicación móvil Qualp.

José dos Pinhais (EPR) en el km 60 S: R$ 5,20 (G. 6.600)

Luiz do Purunã (Rodonorte) en el km 132 S: R$ 8,70 (G. 11.052)

Garuva (Garuva) en el km 1: R$ 5,20 (G. 6.600)

Araquari (Araquari) en el km 79 SC: R$ 5,20 (6.600)

Porto Amazonas (Caminhos do Parana) en el km 158: R$ 10,90 (G. 13.847)

Irati (Caminhos do Parana) en el km 248: R$ 10,20 (G. 12.950)

En suma, los peajes de ida, ya en lado brasileño totalizan G. 57.649, lo que al volver a Paraguay representa G. 115.298.

Entonces, para viajar desde Asunción hasta Florianópolis se necesita solo en concepto de peajes la suma de G. 243.298. Esto incluye el pago de ida y vuelta.

Pero atención: los costos del peaje varían de acuerdo a la temporada y las cifras indicadas más arriba corresponden a las de hoy, jueves 19 de diciembre de 2024. El monto podría cambiar durante el verano, por lo cual es fundamental verificar en la aplicación móvil Qualp cómo están los precios al momento en que realices tu travesía.

Ubicación de los puestos de peaje en el camino a la playa:

Casi todos los puestos de peaje ya cuentan con pago electrónico, además del pago en efectivo.

En Brasil incluso algunos peajes se pueden pagar vía web.