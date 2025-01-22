Carnaval de Oruro, Bolivia: cuándo es y por qué deberías visitarlo

Reconocido por su rica herencia cultural y su impresionante despliegue de danzas y música, el Carnaval de Oruro, Bolivia, ha sido declarado por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

El Carnaval de Oruro tiene raíces profundas que se remontan a las tradiciones precolombinas, fusionando celebraciones religiosas cristianas con rituales andinos nativos.

Originalmente una celebración indígena en honor a la diosa Pachamama (Madre Tierra) y el Tío Supay (dios del inframundo), se ha transformado a lo largo de los siglos en una fiesta sincrética donde destacan elementos del cristianismo, más notablemente en el homenaje a la Virgen del Socavón, la patrona de los mineros.

¿Cuándo se celebra?

El carnaval se celebra anualmente durante la semana previa al Miércoles de Ceniza, con su punto culminante en el fin de semana más cercano.

Aunque las fechas varían cada año según el calendario litúrgico, las festividades usualmente comienzan en febrero.

En 2026 las festividades comenzarán el El Carnaval de Oruro 2026 se llevará a cabo entre el 7 y 17 de febrero de 2026. Siendo los días 14, 15, 16 y 17 de febrero los más importantes de la celebración.

Es un evento de varios días lleno de actividades culturales, desfiles, y rituales religiosos, con el principal desfile de peregrinación el sábado anterior al Domingo de Carnaval.

El desfile de la entrada

El evento más destacado del Carnaval de Oruro es la “Entrada”, un majestuoso desfile que cuenta con la participación de más de 48 grupos folclóricos provenientes de diversos puntos de Bolivia.

Los bailarines recorren una ruta de aproximadamente cuatro kilómetros que termina en el Santuario de la Virgen del Socavón.

Las danzas más representativas incluyen la Diablada, la Morenada, los Caporales y la Llamerada, cada una con trajes deslumbrantes y música vibrante.

Razones para visitar el carnaval de Oruro

Es una oportunidad única de experimentar el sincretismo único de las tradiciones prehispánicas y las creencias cristianas.

Podés disfrutar de una increíble variedad de danzas tradicionales y estilos musicales, al tiempo que admirás el arte y la dedicación detrás de los elaborados y coloridos trajes.

Te recomendamos degustar la comida local que se ofrece durante los días de carnaval, desde platos bolivianos hasta dulces tradicionales.

Sé parte de una celebración donde locales y visitantes se unen para compartir alegría y camaradería.

Consejos para los visitantes

Para aprovechar al máximo la experiencia del Carnaval de Oruro, es recomendable reservar alojamiento con anticipación, ya que la ciudad se llena rápidamente debido al volumen de visitantes.

¡Llevá ropa cómoda! Preparate para cambios climáticos y largas jornadas de celebración.

Probá la gastronomía local. No te pierdas de las delicias culinarias que se ofrecen durante el carnaval.

El Carnaval de Oruro es más que una simple fiesta; es una inmersión en el corazón de las tradiciones bolivianas y un esplendoroso espectáculo que une lo ancestral con lo contemporáneo.

Visitar este carnaval es una oportunidad inigualable para conocer y participar en una de las manifestaciones culturales más impactantes del mundo.