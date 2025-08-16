Cerro Tres Kandu: el rey de la Cordillera del Ybytyruzú está nuevamente abierto a los visitantes

El cerro más alto del Paraguay vuelve a recibir visitantes. La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) habilitó nuevamente el acceso al Cerro Tres Kandú, tras varios meses de cierre para la implementación de mejoras en seguridad, accesibilidad y servicios. La reapertura beneficia a los amantes del turismo interno y del senderismo, que podrán volver a disfrutar de “Su Majestad”, el pico de 842 metros sobre el nivel del mar.

El cierre temporal, dispuesto en marzo pasado, respondió a la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas de senderos y realizar ajustes en la infraestructura para garantizar una experiencia más segura a los turistas.

La empresa Naturaleza Pura S.A., encargada actualmente de la administración, informó que se han cumplido todas las recomendaciones de Senatur, especialmente en lo que respecta a los tramos más empinados y rocosos del recorrido.

Además de la mejora en los senderos, se habilitaron baños sexados con duchas, se reforzó el sistema de videovigilancia las 24 horas y se instaló una red Wi-Fi en la base del cerro, lo que permitirá a los visitantes mantenerse conectados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El principal atractivo del lugar sigue siendo la caminata hacia la cima, una experiencia que combina aventura, contacto con la naturaleza y vistas panorámicas incomparables. Sin embargo, la base del cerro también ofrece un área amplia de camping, donde es posible pernoctar bajo las estrellas para iniciar el ascenso al amanecer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Turismo interno: rincones imperdibles del Alto Paraná para este fin de semana largo

El acceso al punto más alto del Paraguay tiene los siguientes costos: G. 40.000 por persona para senderismo (válido por un día) y G. 50.000 para camping (válido por dos días e incluye guantes para escalar).

Por el momento, las visitas se recibirán los viernes, sábados, domingos y feriados, con previo agendamiento, debido a que la cantidad de ingresos diarios es limitada. Las visitas entre semana estarán sujetas a disponibilidad de personal y requerirán coordinación previa.

El procedimiento para la reserva incluye el envío de datos básicos como nombre completo, fecha deseada, cantidad de personas y tipo de actividad (senderismo o camping), además de cualquier requerimiento especial como alquiler de equipos o servicio de guía.

Otra de las novedades es la posibilidad de acceder a un desayuno, disponible con agendamiento previo los fines de semana, ideal para quienes opten por la experiencia de acampar.

El acceso al Cerro Tres Kandú puede realizarse desde la ciudad de Independencia o desde el distrito de Eugenio A. Garay, en el límite entre Guairá y Caazapá. El recorrido hacia la cima incluye tramos de senderos bien marcados, zonas de roca y ascensos con cabos en las partes más exigentes.

Lea más: Turismo interno: Festival Nacional del Reviro como previa al feriado largo de esta semana

En la cima, los visitantes pueden encontrar un espacio apto para camping, desde donde se aprecia el amanecer en el punto más alto del Paraguay, una experiencia que, según los organizadores, “vale cada paso del ascenso”.

Para consultas y reservas, la empresa dispone del número de contacto 0983 649703 y acepta pagos en efectivo, tarjeta, transferencia y código QR.