Turismo sostenible unirá a Caacupé y San Bernardino con el Tour Expo Flora

Graciela Acuña, secretaria de turismo de la Gobernación de Cordillera, informó que la propuesta tendrá una duración aproximada de tres horas. Explicó que la iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los productores locales y fomentar la valoración de la agricultura familiar y el trabajo comunitario.

Indicó que para facilitar la participación, el traslado será completamente gratuito, con la provisión de buses por parte de la Gobernación de Cordillera.

Para los que deseen participar de esta experiencia el punto de partida será la Plaza Bernardino Caballero de San Bernardino, a las 8:30 de la mañana, donde los participantes se concentrarán para luego emprender viaje hacia el Centro Expo Flora de Caacupé. A las 9:00 está previsto el recibimiento oficial, con la apertura de la feria y un recorrido guiado.

Feria de productores y exposición

En el Centro Expo Flora, los visitantes podrán recorrer la feria de productores y apreciar la exposición de alimentos y productos de granja, entre los que destacan hortalizas frescas, huevos de codorniz, gallinas caseras, miel de abeja, carne de cerdo y mermeladas artesanales. También se ofrecerán semillas, plantas cítricas, orquídeas, flores ornamentales y una gran diversidad de especies cultivadas por pequeños productores.

Además, se habilitará un espacio de venta de productos gastronómicos y plantas, lo que permitirá a los visitantes llevar a casa sabores y especies locales, a la vez apoyar directamente a la economía de las familias productoras.

El retorno a San Bernardino está programado para las 12:30 del mediodía, donde la jornada culminará con un almuerzo en la tradicional Feria Alemana, brindando así un cierre cultural y gastronómico al recorrido.

Con esta iniciativa, se busca generar un espacio de encuentro entre comunidades, productores y visitantes, resaltando la importancia de la producción sostenible, el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de la identidad cultural de Cordillera.

¿Dónde se ubica la Plaza Bernardino Caballero?

La Plaza Bernardino Caballero está ubicada en el centro de San Bernardino, departamento de Cordillera. Es un punto de referencia muy conocido, ya que está frente al templo de la ciudad y suele ser el lugar de concentración para eventos culturales y turísticos.

¿Cómo llegar desde Asunción?

1. Tomá la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al llegar a Ypacaraí, doblá a la izquierda en el desvío señalizado hacia San Bernardino.

3. Desde allí son unos 12 kilómetros hasta el centro de la ciudad.

4. La plaza está ubicada en el casco histórico, frente al templo local.

Ubicación del Centro Expo Flora

El Centro Expo Flora se encuentra en el kilómetro 48 de la ruta PY02 a 200 metros del Kurusu Peregrino en la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera.

La gente puede guiarse por la ruta del barrio Cerro Corá que conduce a la compañía Cabañas.

¿Cómo llegar desde Asunción?

1. Tomá la Ruta PY02 (Asunción – Caacupé).

2. Al llegar al casco urbano de Caacupé, se debe seguir las señalizaciones hacia el Centro Expo Flora, que están sobre la avenida Gaudioso Núñez de Cabañas.

3. El predio se encuentra a unos 55 km de Asunción (aprox. 1 hora y 20 minutos en auto).

