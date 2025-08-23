El calor del Carnaval de Invierno arropó la noche encarnacena.

Para las personas que no tuvieron la oportunidad de vivir la mayor fiesta del sur del país, la Asociación Club de Clubes renovó el formato del carnaval para dar una muestra de invierno de los corsos más importantes de Paraguay.

El Carnaval de Invierno 2025 comenzó ayer viernes y extenderá sus funciones hasta el 31 de agosto, una opción ideal para el turismo interno. El evento fue declarado de interés municipal y turístico por la Secretaría Nacional de Turismo.

El acto inaugural se desarrolló en el Taller Ferroviario, al costado de la réplica de la Estación del Ferrocarril, sobre la avenida República del Paraguay.

Las figuras del Carnaval Encarnaceno 2025 destacaron con la interacción que tuvieron con el público, incluso con clases de samba. Las batucadas enseñaron a los interesados a ejecutar instrumentos de percusión y el Rey Momo y la mascota Kuki también estuvieron presentes en la fiesta. El público disfrutó de barra de tragos, bebidas y servicio de catering libre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de Club de Clubes, Eduardo Florentín, manifestó que “la invitación es para todas las personas. Queremos darle una vuelta de rosca a la organización y ofrecer a los turistas que llegan al evento masivo del rally uno de los mejores atractivos turísticos de Encarnación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Encarnación se alista para recibir a los turistas durante el Mundial de Rally

El Carnaval de Invierno

Cada noche está pensada para albergar a 500 personas. Las primeras cuatro noches contarán con una función, mientras que las últimas cinco habrá dos presentaciones abiertas al público.

En un formato de teatro, más de 20 bailarines y reinas de los siete clubes deleitaron a turistas y compatriotas que participaron, entre ellos un gran cantidad de visitantes de Canadá, México y Estados Unidos que descubrieron una de las tradiciones culturales más arraigadas de la capital de Itapúa.

La llegada masiva de visitantes con motivo del Mundial de Rally fue lo que inspiró a la Asociación Club de Clubes a realizar el Carnaval de Invierno como una opción nocturna.

Finalmente, como broche de oro se hará el lanzamiento de la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026 en la largada oficial del Mundial de Rally.

Las entradas cuentan con descuento en las primeras cuatro noches, con un costo de 200.000 guaraníes, mientras que las noches del 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto costarán 300.000 guaraníes.

La venta de entradas está habilitada en la plataforma digital Tuti o en la oficina del Carnaval Encarnaceno, ubicada en el Costanera Shopping, desde las 9:00 hasta las 21:00.