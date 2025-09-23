Viajes

Atractiva fiesta patronal ofrece San Miguel; mientras Villa Florida invita a conocer su costanera y gastronomía a base pescado.

Las ciudades de San Miguel y Villa Florida, en el departamento de Misiones, te ofrecen varias actividades para disfrutar en este fin de semana largo en familia. En primera comunidad preparan actividades por sus fiestas patronales, como festivales artísticos, montaje y exposición de cuadros alegóricos, entre otros. Mientras que, si lo tuyo es disfrutar de la naturaleza, el sitio ideal es el portal de Misiones, donde se cuenta con la costanera y playas de blancas arenas para el esparcimiento al aire libre.

Por Jesús Riveros
23 de septiembre de 2025 - 11:24
San Miguel se viste de fiesta con exposiciones, luminarias y un festival artístico para recibir a los turistas durante el fin de semana patronal.
A la hora de hacer turismo interno en este fin de semana largo, fijá en tu agenda de recorrido el departamento de Misiones. San Miguel estará de fiesta patronal y cuenta con una cargada agenda de actividades para disfrutar en familia.

La comunidad sanmiguelina aguarda a los turistas desde el día sábado 27 de septiembre con las siguientes actividades para compartir en familia: a las 20:00, montaje y exposición de cuadros alegóricos y luminarias en la Plaza San Miguel Arcángel, a cargo de los alumnos del Colegio Nacional Laureano Romero Ortiz.

Lea más: Tobatí se prepara para la 5ª edición de la Expo Kambuchi: un homenaje al arte, la tradición y la cultura paraguaya

También, en ese mismo horario, se realizará la apertura del Museo del Antiguo Templo y la habilitación de la Exposición Fotográfica “San Miguel: función en nuestra memoria” y, desde las 20:30, festival artístico musical en honor al santo patrono con artistas locales y departamentales.

Para el día domingo 28 de septiembre, los turistas podrán disfrutar con la comunidad en general desde las 10:00, con una peña artística campestre y la presencia de delegaciones locales y visitantes en la Plaza San Miguel Arcángel. Al mediodía se podrá disfrutar de un almuerzo criollo con asado a la estaca y variados platos típicos.

La comunidad celebra con peña campestre, almuerzo criollo y procesión de las “luces de la esperanza” en honor a San Miguel Arcángel.
A las 20:30 del domingo se desarrollará la procesión de las “luces de la esperanza” con San Miguel Arcángel. El cortejo procesional partirá del templo parroquial y culminará en el Salón Auditorio Municipal.

A las 21:30, Concierto de Gala en honor a San Miguel Arcángel en el Salón Auditorio Municipal, con la participación del Conjunto Folclórico de la Municipalidad de Asunción, Banda Folclórica de la Municipalidad de Asunción y la Orquesta Nacional de Música Popular (ONAMP).

Procesión de la imagen de San Miguel Arcángel.
Y para el día lunes 29 de septiembre, día del santo patrono San Miguel Arcángel, las actividades arrancan con la procesión de la imagen del santo a las 8:00 y, posteriormente, a las 08:30, la celebración eucarística presidida por el obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, cerrando las actividades patronales con una fiesta ecuestre.

El portal de Misiones también te espera a la hora de hacer turismo interno

La ciudad de Villa Florida también ofrece varios lugares y actividades turísticas para disfrutar en familia este fin de semana largo. Una de ellas es el recorrido por la costanera, a la vera del río Tebicuary.

Villa Florida invita a recorrer su costanera junto al río Tebicuary, con caminatas, paseos en bicicleta, mirador primaveral y la imponente Cruz de Cristo de 31 metros.
Allí los turistas pueden hacer caminatas o paseos en bicicleta y disfrutar del atardecer con un hermoso paisaje que ofrece la puesta del sol. En su cabecera se cuenta con un muelle y mirador, que está totalmente decorado por la primavera, y allí también se encuentra una Cruz de Cristo de 31 metros de longitud.

También cuenta con la playa camping Paraíso, donde los visitantes pueden realizar una serie de actividades y disfrutar de las blancas arenas. En el sitio hay una zona de camping, sector de parrilladas y servicios básicos de electricidad y agua potable.

La playa camping Paraíso en Villa Florida ofrece arena blanca, zona de camping, parrilladas y actividades acuáticas a solo dos kilómetros del casco urbano.
La playa se encuentra a dos kilómetros del casco urbano, con fácil acceso y totalmente señalizado. También en la ciudad se cuenta con lugares de pesca para los amantes de este deporte y descenso de embarcaciones para ingresar a las aguas del Tebicuary.

Área de gastronomía

En Villa Florida existe una gran variedad de restaurantes en los que se ofrecen platos a base de pescado, como el tradicional caldo de pescado, milanesas de surubí, empanadas, rodajas de surubí y el infaltable chupín de pescado.

Villa Florida, Misiones.

Otras opciones en gastronomía: existen pizzerías, lugares de comidas internacionales y de la gastronomía típica paraguaya. El departamento de Misiones aguarda a los turistas de diferentes puntos del país y del extranjero para disfrutar en familia este fin de semana largo y recargar las pilas.

Para más información se pueden comunicar con la oficina regional de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), teléfono: 083 240 209, con Jonatan Ortiz, de lunes a domingo de 7:00 a 19:00.

