Viajes
08 de noviembre de 2025 - 18:03

Cómo elegir la mejor app para encontrar compañeros de viaje y disfrutar de nuevas experiencias

Concepto de hacer amigos durante un viaje.
Concepto de hacer amigos durante un viaje.Shutterstock

El auge del “solo travel” revela un cambio en la forma de explorar: herramientas digitales ahora conectan a viajeros en busca de compañía y experiencias locales. Con más de 30 plataformas emergentes, este fenómeno redefine no solo el viaje, sino las relaciones personales.

Por ABC Color

Viajar solo ya no equivale a viajar en soledad. Del auge del “solo travel” a la consolidación del trabajo remoto, la demanda de herramientas para encontrar compañeros de ruta y sumarse a actividades locales ha crecido de forma sostenida.

Al mismo tiempo, la oferta de plataformas se ha diversificado: desde apps que emparejan viajeros con itinerarios compatibles, hasta comunidades por intereses y experiencias guiadas bajo demanda.

Lea más: Hotel, hostel o Airbnb: dónde conviene hospedarse y qué tener en cuenta para elegir

Un mercado maduro que se reordena

La primera ola de herramientas sociales de viaje se apoyó en foros y redes generalistas. Hoy el panorama es más sofisticado: conviven plataformas que priorizan la seguridad y la verificación de perfiles, modelos freemium con suscripción para desbloquear funciones y servicios que conectan viajeros con anfitriones locales o guías independientes.

Concepto de hacer amigos durante un viaje.
Concepto de hacer amigos durante un viaje.

La fricción principal no es tecnológica, sino de “masa crítica”: la utilidad de cada app depende de cuántos usuarios activos tenga en el destino y fechas que nos interesan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dónde encontrar compañeros de ruta

Concepto de hacer amigos durante un viaje.
Concepto de hacer amigos durante un viaje.
  • GAFFL: orientada a emparejar viajeros que comparten destino y fechas, con énfasis en verificación de identidad y reseñas. Útil para dividir costos de transporte o tours privados y armar itinerarios conjuntos sin pasar por una agencia.
  • Travello: mezcla de red social y buscador de compañeros. Permite anunciar planes, crear hilos por ciudad y sumarse a quedadas. Su muro por destino ayuda a tomar el pulso de lo que ocurre esta semana.
  • Tourlina: pensada para mujeres que buscan otras viajeras con intereses similares. Su foco en seguridad y curaduría la convierte en una opción valorada para viajes en los que la compañía adecuada es condición de partida.
  • Bumble For Friends y opciones afines: si bien no son específicas de viajes, funcionan para ampliar la red en estancias medias o largas. Su geolocalización flexible y filtros por intereses convierten ese “match” en un café o una caminata por el barrio.

Lea más: Qué son los viajes experienciales, o las nuevas formas de conocer el mundo

Actividades y experiencias para “engancharse” fácil

Concepto de hacer amigos durante un viaje.
Concepto de hacer amigos durante un viaje.
  • Meetup y Eventbrite: calendarios vivos de quedadas gratuitas y de pago, desde excursiones urbanas hasta grupos de senderismo y fotografía. Útiles para romper el hielo con estructuras conocidas (puntos de encuentro, moderadores, normas básicas).
  • Airbnb Experiences, GetYourGuide y Viator: puertas de entrada a actividades con guías verificados, buena política de cancelación y críticas detalladas. Valen tanto para integrar grupos pequeños (y conocer gente en contexto) como para asegurar calidad básica del servicio.
  • Withlocals: experiencias de anfitriones independientes, a menudo en grupos reducidos, que maximizan el contacto con residentes y otros viajeros interesados en lo mismo.
  • Comunidades de nicho: para deportes y aire libre, Strava y Komoot permiten descubrir rutas populares y grupos locales; para fotografía, escritura o gastronomía, clubes y asociaciones locales mantienen agendas en Instagram, Telegram o Discord.

Voluntariado e intercambios: convivir para conectar

Programas como Worldpackers o Workaway facilitan estancias en proyectos a cambio de colaboración. No están pensados solo para “conocer gente”, pero la convivencia y el trabajo en equipo aceleran la integración social y cultural.

Son especialmente útiles para quienes tienen flexibilidad temporal y buscan algo más que socializar esporádicamente.

Lea más: Guía de viajes para hacer “road trips” con amigos: disfrutá del tiempo en ruta por América

Cómo elegir la plataforma adecuada

Concepto de hacer amigos durante un viaje.
Concepto de hacer amigos durante un viaje.
  • Masa crítica local: no basta con que la app sea popular globalmente; verificá cuánta actividad hay en tu destino y fechas. Los tableros por ciudad y los hilos de “esta semana” son indicadores mejores que el número total de descargas.
  • Seguridad y verificación: identidad validada, reseñas con contexto, posibilidad de reportar y moderación activa. Un sello de verificación no sustituye el juicio propio, pero reduce riesgos.
  • Costes y modelo de negocio: las funciones clave (mensajería, filtros avanzados, verificación) a menudo quedan detrás de un muro de pago. Evaluá si el valor que ofrecen justifica la suscripción para el viaje en cuestión.
  • Idioma y cultura: una comunidad mayoritariamente local puede ayudar con el idioma y el contexto. Las plataformas globales aportan diversidad, pero los grupos de Facebook o Telegram por ciudad pueden ser más efectivos para planes de última hora.

Buenas prácticas de seguridad y privacidad

  • Concretá el primer encuentro en lugares públicos, compartí tu ubicación en tiempo real con alguien de confianza y acordá señales o “check-ins” de cortesía.
  • Revisá el historial de reseñas y actividad del perfil con el que vas a quedar. Evitá salir fuera de la plataforma hasta que haya confianza suficiente.
  • Limitá la información personal sensible en biografías y chats. Fotos, documentos de viaje y rutinas son datos de alto valor para terceros.
  • Mantené tu seguro de viaje al día y conocé los números de emergencia locales. En actividades de aventura, preguntá por certificaciones y coberturas del proveedor.

Tendencias: IA, microgrupos y chats efímeros

La siguiente vuelta de tuerca pasa por la personalización: algoritmos que sugieren compañeros compatibles por ritmos y estilos de viaje; reputación portátil entre plataformas; y “microgrupos” efímeros por barrio, franja horaria o plan (correr al amanecer, sesión de museos, concierto en un bar).

También crece el uso de WhatsApp Communities y canales de Telegram como capa final de coordinación, una vez que el descubrimiento ocurrió en otra app.

La regla de oro permanece: priorizar seguridad y calidad de la interacción por encima de la inmediatez. Con las herramientas adecuadas y expectativas claras, viajar acompañado —aunque se parta solo— es más posible que nunca.