Luces navideñas ofrecerá Concepción para el turismo interno de fin de semana

La Perla del Norte ubicada a 416 kilómetros al norte de Asunción recibe durante todo el año a muchos turistas nacionales y extranjeros, esa cantidad aumenta considerablemente en estas fechas donde se celebran las festividades de fin de año. Sin lugar a dudas, es una interesante oportunidad para visitarla y realizar turismo interno.

Precisamente para ambientar esta temporada de festividades, en la rotonda 2 de Mayo, acceso a la ciudad de Concepción, se ha instalado luces decorativas. Estas dan la bienvenida a los visitantes, constituyéndose de esta manera en una atracción más de esta antigua ciudad, conocida por su hospitalidad.

Las enormes estructuras colocadas en el lugar están adornadas con las luces que dan un brillo distinto a Concepción. En el lugar se encuentran las letras corpóreas de la ciudad y a un costado se ha ubicado la estructura decorada con luces que forman el número 2026, anunciando la entrada del próximo año.

También se ha acondicionado una pequeña fuente de agua que además ha sido iluminada, dándole un toque especial al lugar, donde muchas personas aprovechan para tomarse fotografías.

Otro de los lugares donde se instalaron las luces navideñas, es en los jardines del antiguo palacete municipal de Concepción. Allí un enorme arco iluminado y en el centro una estrella roja, dan la bienvenida a este hermoso espacio.

Al ingresar a los jardines se puede observar una estructura metálica que tiene forma de árbol de Navidad con una enorme estrella en su cúspide y al lado un armazón iluminado con luces de color verde. De fondo la hermosa construcción, sede de la municipalidad local.

El céntrico edificio municipal posee bancos donde muchas personas la ocupan observando las luces y el señorial edificio, mientras otras aprovechan y se toman fotografías.

Otros atractivos<b> </b>

Visitar su antiguo puerto y observar el río Paraguay, que en esa zona ofrece hermosos atardeceres, es uno de los lugares que no se puede obviar al llegar a esta ciudad. En las cercanías de este histórico lugar se encuentran por ejemplo la catedral, el edificio episcopal, el cuartel general de la Cuarta División de Infantería, la plaza de la Libertad y el Club Concepción.

En la zona también están museo municipal del Cuartel de la Villa Real y el museo de arte sacro. Y algo muy característico del paisaje de la capital del primer departamento son las construcciones antiguas, vestigios de sus años de opulencia donde muchos inmigrantes europeos eligieron vivir y construir sus casonas.

En la avenida principal, la que lleva el nombre del fundador de la Villa Real de la Concepción, Agustín Fernando de Pinedo se puede ver el museo al aire libre. Además del monumento a la Madre y la iglesia de la parroquia María Auxiliadora, una de las postales de Concepción.