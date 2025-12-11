Esta noche comienza oficialmente la temporada veraniega en Encarnación

La larga espera terminó y, tras más de un mes de trabajos de mantenimiento, la popular playa San José de Encarnación es rehabilitada al público desde este viernes como una de las principales acciones tras la apertura de la temporada alta en la “Perla del Paraguay”. La ciudad es considerada una opción ideal para realizar turismo interno durante esta época del año.

A partir de este viernes, vuelve a estar disponible para ingresar a la arena y al río, después de poco más de un mes de trabajos encarados por la Municipalidad de Encarnación con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Y no fue para menos: se renovó totalmente la arena del lugar turístico más importante de la capital de Itapúa.

Fueron removidos 70 cm de arena vieja para cargar cerca de 13.000 metros cúbicos de arena nueva, que reluce por su limpieza y un tono mucho más claro, para realzar el disfrute de los visitantes de la ciudad.

La expectativa por la habilitación de la playa fue tan elevada que muchas fueron las quejas de los turistas y grupos de estudiantes que llegan a la ciudad desde inicios de diciembre, según describió la gerente de la playa, Laura Montiel. No obstante, la mayoría optó por redescubrir las otras dos opciones que hay en la ciudad: las playas Pacucuá y Mboika’e.

Apertura del verano

Cada año, la Municipalidad de Encarnación realiza una actividad simbólica para la apertura oficial del verano en la ciudad, que suele tener fechas posteriores a la celebración mariana del 8 de diciembre. Este jueves 11, desde las 19:30, se llevará a cabo una fiesta con DJ’s en vivo en la Pérgola de la Playa San José, para celebrar el advenimiento de una nueva temporada alta. Fueron los protagonistas de la noche DJ Guillermo Atencio y DJ Guillermo Acuña.

Entre las principales actividades proyectadas de aquí en más, la Dirección de Turismo de la Municipalidad destaca que el sábado 20 de diciembre realizarán la actividad “Navidad Junto al Paraná”, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional desde las 20:00 en la Costanera República del Paraguay.

Para el 31 de diciembre se realizará la tradicional celebración de Noche Vieja, mientras que el 1 de enero tendrá lugar el primer Sunset del año, con DJs en vivo. Además, se prevé una serie de conciertos a desarrollarse en la Playa San José, organizados por la Municipalidad, Puertas del Sur y Cervepar, que se denominará “Viví Encarnación 5.0”.

La primera fecha será el 17 de enero, con la presentación de DJ Alan Gómez; el 24 de enero estará DJ Bresh; el 31 de enero llegará Damas Gratis; el 7 de febrero, Kchiporros; y el 14 de febrero, el cantante argentino FMK.

Alta demanda de reserva hotelera

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), Andy Sbardella, manifestó que, en promedio, tienen una ocupación en reservas superior al 80 % para este fin de año, que será el evento principal de lo que queda de este 2025.

No obstante, destacó que, a diferencia de años anteriores, en el primer feriado largo del mes la ocupación alcanzó el 70 %, número bastante elevado. Explicó que esto es relevante, entendiendo que la disponibilidad de camas en el sector aumentó de 5.000 a 6.000 después del Mundial de Rally.

Describió, además, que se nota un crecimiento del turismo desde el extranjero. Refirió que, del público ocupante, cerca del 40 % son extranjeros. Desglosado: el 30 % sería de Argentina, el 20 % de Brasil, mientras que el 10 % de otros países, principalmente de Europa. Entretanto, el turista interno mantiene un alto nivel de ocupación, que representa el 60 % de la ocupación hotelera.

Sbardella indicó que la oferta creció, por lo que será necesario seguir apostando a generar actividades que atraigan al público a visitar la ciudad. Sobre los precios, refirió que las habitaciones simples pueden hallarse con precios entre G. 220.000 y G. 500.000, mientras que las dobles oscilan entre G. 300.000 y G. 700.000.