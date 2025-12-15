¿Vacaciones en Brasil? Conocé la playa Cero Residuos de Florianópolis

La Playa de Matadeiro, ubicada al sur de la isla, fue elegida para implementar el primer proyecto de Basura Cero en las playas de Florianópolis, según informó NSC Total de Santa Catarina, Brasil.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, busca cambiar la forma en que se gestionan los residuos generados por residentes, turistas y comercios durante la temporada de verano.

El proyecto forma parte del programa Capital Basura Cero, que apunta a recuperar el 60% de los reciclables secos y el 90% de los residuos orgánicos para 2030. Actualmente, la ciudad aún está lejos de esas metas, especialmente en las playas, donde la falta de separación en origen sigue siendo un problema.

Cómo funcionará el sistema Cero Residuos

El antiguo punto de descarte comunitario será transformado en un Centro de Recuperación de Residuos, con separación clara entre orgánicos compostables, reciclables secos y residuos no reciclables.

En los hogares y restaurantes se implementará la separación obligatoria, con compostaje local, recolección diferenciada y prioridad a materiales con valor de reciclaje. Además, se incentivará el uso de vasos reutilizables para reducir los descartables.

Matadeiro fue elegida por su escala comunitaria y su entorno natural, condiciones ideales para probar el modelo antes de expandirlo a otras playas en los próximos veranos. La experiencia servirá como base para una gestión más sustentable del turismo en Florianópolis.