Estas son las recomendaciones de Asatur para viajes de larga distancia

En diciembre de cada año, una parte importante de las familias de Paraguay aprovechan las vacaciones de los chicos para viajar, o también, muchas veces ocurre que estudiantes se organizan para realizar su viaje de fin de año.

Ante este escenario, es común que aparezcan ofertas de personas inescrupulosas que terminan siendo una estafa.

Al respecto, Rosana Fustagno, presidenta de Asatur, señaló que es muy importante que quienes quieran viajar principalmente busquen empresas formales que tienen diferentes formas de corroborar si trabajan de esta manera.

“Verificar que tengan una agencia física y que las personas tengan conocimiento de lo que están ofreciendo. Hay que comparar precios. Eso se puede buscar en redes, en las páginas web, etcétera. No puede haber una diferencia abismal de precio entre una oferta y otra, porque entonces ya tenemos que desconfiar”, detalló.

Pasajes aéreos

En caso de comprar pasajes aéreos, recordó que las tarifas son muy unificadas, salvo alguna oferta específica con la que cuente una aerolínea directamente desde sus webs, que los agentes de viajes no acceden a las mismas.

Incluso, cuando se encuentran estas ofertas, recomendó a los viajeros que lean las condiciones del viaje y todo lo que incluye, sobre todo lo que no incluye, porque siempre terminan pidiendo ayuda a los agentes de viajes, quienes no pueden hacer nada, porque son diferentes canales de comercialización.

Recordó que Asatur cuenta con una sección en la página web oficial de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) donde están todas las agencias formales habilitadas.

“Tenemos agentes y agencias de viajes, operadoras, empresas de transporte y la cadena de provisión turística que son socios de Asatur, que también podemos colaborar con las dudas e inquietudes que puedan tener al respecto de si esa agencia u operadora está vigente o no en su documentación”, refirió.

Paquetes de viaje

Si bien las agencias garantizan un asesoramiento integral, Asatur insta a los viajeros a respetar estrictamente las condiciones del paquete, los itinerarios y las exigencias sanitarias o documentales de cada destino.

También contar con una asistencia al viajero es fundamental, porque la salud pública ya no es gratuita para el extranjero en ningún destino, por ende es algo muy costoso y los accidentes y las situaciones pasan, sobre todo en esta época de calor, si uno elige un destino de playa, la intoxicación alimenticia, la sanidad de las aguas y la insolación están al orden del día.

Fustagno insistió en que quienes quieran adquirir paquetes o quieran viajar, deben sobre todo observar los comentarios, las referencias de una agencia u operadora y no confiar abiertamente o dejarse llevar exclusivamente por el precio que no garantiza la satisfacción.

Recomendación para choferes

El accidente fatal de la Empresa Guareña de Transporte y Turismo en el que fallecieron un adolescente y una mujer de 47 años, en el que viajaban varios estudiantes en un viaje de último año, encendió las recomendaciones de seguridad.

En ese sentido, desde Asatur primero expresaron su empatía y solidaridad con las familias, y recomendaron a quienes contratan un servicio o los que solicitan un presupuesto corroborar siempre lo que están solicitando.

“Son viajes en los que dicen siempre, ‘es la última oportunidad que van a estar todos juntos, ellos tienen que festejar, es un momento de mucha alegría’, pero tienen que tener en cuenta que se van lejos, van a más de 1.300 km de Asunción, hay una noche inclusive de por medio en ruta y hay personas, hay seres humanos que son quienes están llevando a esas personas a su cargo con la responsabilidad de transportarles con bien”, señaló.

Agregó que es necesaria la prudencia en los viajes estudiantiles, pues el uso del hotel es mínimo: de las cinco noches contratadas, los jóvenes pasan de 23:00 a 05:00 en boliches, reduciendo el descanso a solo unas pocas horas.

“Uno puede de 23:00 a 5:00 dormir en el bus, obviamente van a intentar hacerlo, pero no es lo mismo que en un lugar confortable y con el debido descanso. Tienen que estar atentos y luego nuevamente van al hotel, apenas los chicos descansan un poquito, se duchan, desayunan y ya están saliendo nuevamente a un parque temático, descansan ellos porque ahí están sentados en el aire acondicionado, se cierran todas las cortinas, todos duermen, pero los choferes no”, recordó.

Pidió hacer una reflexión al respecto, ya que si bien se desconoce lo que pasó en ruta con el accidente fatal de Coronel Oviedo, ya que las condiciones de ruta en Paraguay y del tránsito no son las óptimas tampoco, por los baches, motociclistas sin casco, las lluvias y animales, entonces, si uno no está con los cinco sentidos bien descansados, las cosas se complican aún más, es decir, aumenta la probabilidad de que ocurra algo.